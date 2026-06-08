Belvedere Marittimo celebra il Corpus Domini tra petali, infiorate e processioni religiose | VIDEO

Asfalti cosparsi di petali rossi, infiorate che colorano le strade del centro abitato e balconi addobbati da maestose coperte merlettate: sono queste le immagini che rimangono scolpite nella memoria di chi, nella giornata di domenica, ha partecipato alla Solennità del Corpus Domini a Belvedere Marittimo. La comunità locale, che tramanda ancora parte delle antiche tradizioni legate alla festa del Corpo e del Sangue di Cristo, ha portato la Santa Eucarestia per le vie di contrada Marina, snodandosi dalla chiesa Maria S.s.ma del Rosario di Pompei, sul lungomare, e percorrendo parte della zona costiera comunale.

Dopo la Celebrazione Eucaristica, presieduta da Don Gianfranco Belsito, ha avuto luogo la processione, animata dalle quattro parrocchie dell’Unità Pastorale belvederese. Il sacro corteo, mosso da una profonda partecipazione, mista al massimo del decoro e del raccoglimento, ha visto la nutrita presenza di fedeli, molti dei quali membri dei vari enti religiosi del territorio. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.