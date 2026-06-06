Belvedere Marittimo, arriva la certificazione ARPACAL come località balneare eccellente | VIDEO

Importante traguardo per il patrimonio naturalistico di Belvedere Marittimo, divenuto località balneare eccellente per lo stato di salute del suo mare. A certificarlo è l’ARPACAL (Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) che nel report ufficiale 2026 premia la costa balneare nei tratti 100 m sinistra e 100 m destra Torrente di Mare del sito Capo Tirone per la qualità delle sue acque, che da classe ‘buona’ è passata ad ‘eccellente’. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi per StrettoWeb.