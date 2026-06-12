Barcellona Pozzo di Gotto, Raffaella Campo eletta presidente del Consiglio comunale

Si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio comunale a Barcellona Pozzo di Gotto, scaturito dalle recenti elezioni amministrative che hanno portato all’elezione di Melangela Scolaro come sindaco. Raffaella Campo, esponente del Movimento Città Aperta, è stata eletta presidente del consiglio con 21 voti favorevoli, due schede bianche e una nulla. La sua presidenza rappresenta un segnale di stabilità e continuità per la città, a testimonianza della centralità del consiglio comunale come organo decisionale e rappresentativo dei cittadini.

“Un momento di grandissima emozione. Ringrazio tutti i consiglieri e tutte le parti politiche che hanno riposto in me la loro fiducia. L’auspicio è che, nel rispetto dei ruoli e delle diverse posizioni, si possa operare al meglio per Barcellona Pozzo di Gotto”, evidenzia Campo.