Barcellona Pozzo di Gotto, il sindaco Scolaro vara la nuova Giunta | NOMI

Il sindaco Melangela Scolaro rompe gli indugi e firma l’attesa determina di nomina della Giunta Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto. Con questo atto nasce ufficialmente il nuovo esecutivo cittadino, mettendo fine alla fase dei classici giochi e bilanciamenti politici del post-voto. Scolaro ha scelto una redistribuzione chirurgica delle deleghe, azzerando le caselle ma mantenendo sotto la propria diretta competenza alcune delle funzioni considerate più pesanti e storicamente complesse. In particolare, non sono state distribuite le deleghe relative a Personale, Quartieri e Sanità, che resteranno sotto la diretta ed esclusiva competenza del sindaco. Si tratta di settori centrali per l’azione amministrativa e particolarmente sensibili nella gestione quotidiana dell’ente e del rapporto con i cittadini.

Ilenia Torre nominata vicesindaco: istruzione, cultura e contenzioso tra le deleghe

La poltrona di numero due dell’amministrazione va a Ilenia Torre, nominata vicesindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. A lei vengono assegnate deleghe di peso che spaziano dalla Pubblica Istruzione alla Cultura, dal Teatro alle Pari Opportunità, fino al Contenzioso. Il suo ruolo si configura come uno snodo chiave per blindare l’azione della macchina amministrativa, soprattutto in ambiti che incidono direttamente sulla vita sociale, educativa e culturale della città.

Bilancio e Politiche Tributarie a Ivano Cantello

L’assessorato considerato strategico per la tenuta finanziaria dell’ente, quello al Bilancio e alle Politiche Tributarie, viene affidato a Ivano Cantello. Si tratta di una scelta significativa per Palazzo Longano, vista la centralità dei conti pubblici nella programmazione amministrativa. Cantello, ex assessore al Bilancio a Giardini Naxos e consigliere comunale a Messina, si occuperà anche di Patrimonio, Società Partecipate e Beni confiscati alla mafia, materia sempre calda in Sicilia e particolarmente delicata sotto il profilo amministrativo e istituzionale.

Tindaro Di Pasquale tra giovani, digitalizzazione ed edilizia popolare

Nella nuova Giunta Scolaro, Tindaro Di Pasquale riceve un pacchetto di deleghe ampio e variegato. Si occuperà di Politiche Giovanili, Digitalizzazione, Eventi, Servizi Demografici, Edilizia Popolare, con annessi rapporti con lo IACP, e Tutela degli Animali. Il suo assessorato mette insieme ambiti diversi, ma tutti legati a settori di forte impatto sulla comunità, dall’innovazione amministrativa alle politiche abitative, fino alla gestione di iniziative pubbliche e servizi rivolti alla popolazione.

Nino Munafò ai Lavori Pubblici, Servizi Sociali e Protezione Civile

A Nino Munafò viene affidata una delle aree più complesse della macchina comunale. L’assessore dovrà gestire i Lavori Pubblici e la manutenzione degli edifici, insieme a Servizi Sociali, Disabilità, Protezione Civile, SUAP e rapporti politici con il Consiglio Comunale. La delega ai Lavori Pubblici rappresenta uno dei dossier più impegnativi per ogni amministrazione comunale, perché incrocia manutenzioni, infrastrutture, interventi sul territorio e risposte concrete alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Paolo Pino alla gestione quotidiana della città

La gestione ordinaria e quotidiana della città viene affidata a Paolo Pino. A lui andranno le deleghe ad Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Servizi a rete, Cimitero e coordinamento della Polizia Municipale. Si tratta di competenze che incidono direttamente sulla percezione della qualità della vita urbana. Dalla pulizia al verde, dal decoro alla sicurezza municipale, l’assessorato di Pino sarà chiamato a intervenire su temi costantemente al centro dell’attenzione dei residenti.

Maria Presti guiderà sviluppo economico, bandi e progettazione

A Maria Presti viene assegnato il compito di guidare il motore economico del Comune. Le sue deleghe riguardano Sviluppo Economico, Attività Produttive, Bandi, Progettazione, Politiche Comunitarie e fondi in arrivo da Bruxelles. Il suo assessorato avrà quindi un ruolo centrale nella capacità dell’amministrazione di intercettare risorse, sostenere il tessuto produttivo locale e programmare interventi finanziati anche attraverso canali europei.

Giuseppe Sottile tra sport, urbanistica, viabilità e trasporto pubblico

A completare la squadra della nuova Giunta Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto è Giuseppe Sottile, che si occuperà di Sport e impianti sportivi, Edilizia Privata, Urbanistica, Trasporto Pubblico, Viabilità e Autoparco. Le sue deleghe comprendono settori decisivi per la pianificazione della città, la mobilità e la gestione degli spazi destinati allo sport. Un pacchetto ampio, che collega la programmazione urbanistica ai servizi di trasporto e alla fruizione delle strutture sportive.