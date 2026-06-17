Barcellona Pozzo di Gotto, al Villino Liberty la mostra “Le origini di una città”

La storia di Barcellona Pozzo di Gotto sarà al centro della mostra “Le origini di una città”. L’evento, promosso dall’associazione Genius Loci e organizzato dalla Città Metropolitana di Messina — in particolare dalla VII Direzione “Politiche Culturali”, diretta da Anna Maria Tripodo, e curata dal funzionario responsabile Nuccia di Gennaro —, sarà inaugurato venerdì 19 giugno 2026, alle ore 19.00, negli spazi del Villino Liberty Foti-Arcodaci, in via Roma, luogo simbolico della vita culturale cittadina.

L’esposizione propone un mini percorso dedicato alle radici identitarie e culturali del territorio

L’esposizione propone un mini percorso dedicato alle radici identitarie e culturali del territorio. Attraverso pannelli espositivi distribuiti nelle stanze del Villino, verranno illustrati materiali e contenuti tematici come l’evoluzione storica della comunità barcellonese, l’archeologia, la presenza basiliana, le architetture e le torri difensive, le chiese, i musei, i “genii loci” cittadini e, in generale, il patrimonio religioso e i simboli che hanno contribuito alla definizione della città nel corso dei secoli. Un lavoro di ricostruzione e valorizzazione che mira a restituire al pubblico una visione chiara, documentata e accessibile del passato locale.

Alla cerimonia inaugurale, che sarà arricchita dall’inaugurazione di una nuova edizione del pannello informativo del Villino Liberty, porteranno i saluti istituzionali il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile, il sindaco della Città di Barcellona Pozzo di Gotto Melangela Scolaro, e la stessa dirigente Anna Maria Tripodo. Seguiranno gli interventi di Nuccia di Gennaro, Bernardo Dell’Aglio, Marcello Crinò e Gaetano Mercadante, che approfondiranno i contenuti della mostra e il percorso di ricerca che ne ha guidato la realizzazione. La mostra si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione culturale promosso dalla Città Metropolitana di Messina, che sostiene iniziative dedicate alla conoscenza, alla tutela e alla diffusione del patrimonio storico del territorio, rafforzando il legame tra comunità e memoria collettiva.