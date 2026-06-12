Barcellona Pozzo di Gotto, 74enne arrestata per stalking: violato il divieto di avvicinamento alla vittima

Nella giornata di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato una 74enne, già nota alle Forze dell’Ordine, in quanto ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cui era stata sottoposta il 13 marzo scorso poiché, in due occasioni risalenti al mese di dicembre 2025 e febbraio 2026, era stata denunciata per atti persecutori da una conoscente, che aveva riferito di essere stata vittima di reiterate vessazioni messe in atto dalla donna fermata.

In particolare nella serata di ieri un Carabiniere della Sezione Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, libero dal servizio, transitando nei pressi dell’abitazione della vittima, notava e riconosceva la 74enne, richiedendo prontamente tramite centrale operativa l’intervento dei militari dell’Arma, che giunti sul posto hanno arrestato la donna per avere violato le prescrizioni della misura cui era sottoposta. La 74enne è stata condotta in caserma in stato di arresto e dopo le formalità di rito è stata accompagnata presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dei provvedimenti dell’A.G.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.