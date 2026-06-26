Bandiera Blu 2026, la Regione Calabria stanzia fino a 405 mila euro per promuovere le località premiate | DETTAGLI

La Regione Calabria punta sulle 27 Bandiere Blu 2026 per rafforzare la promozione turistica del territorio. La Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo che dà il via alle iniziative di valorizzazione e promozione delle località turistico-balneari calabresi insignite del riconoscimento, destinando fino a 405 mila euro nell’ambito del Piano esecutivo annuale di promozione turistica. A commentare il provvedimento è l’assessore regionale al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa per il posizionamento della destinazione Calabria nel panorama turistico nazionale e internazionale.

“L’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di indirizzo dedicato alla valorizzazione delle località calabresi insignite della Bandiera Blu 2026 – dichiara l’assessore Calabrese – rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dalla Regione Calabria per rafforzare il posizionamento della nostra destinazione nel panorama turistico nazionale e internazionale, puntando sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle eccellenze territoriali. Sono ben 27 le Bandiere Blu conquistate dalla Calabria nel 2026, un risultato che conferma il costante percorso di crescita della nostra regione sul piano della qualità ambientale, dei servizi e dell’accoglienza turistica. Un traguardo che premia il lavoro svolto dalle amministrazioni comunali, dagli operatori turistici e da tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio costiero”.

Promozione mirata per le eccellenze costiere

Il finanziamento previsto dalla Regione servirà a sostenere un programma di promozione mirato, con l’obiettivo di trasformare il riconoscimento della Bandiera Blu in una leva concreta di crescita per i territori e per il sistema turistico calabrese. “Con uno stanziamento fino a 405 mila euro – spiega l’esponente della Giunta Occhiuto – intendiamo sostenere un programma di promozione mirato, capace di mettere in evidenza le nostre eccellenze costiere e di trasformare il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu in una concreta opportunità di crescita per i territori. Questo marchio certifica non solo la qualità delle acque e dei servizi, ma anche l’impegno delle amministrazioni locali nella tutela ambientale, nella sostenibilità e nell’accoglienza. L’obiettivo è ampliare i motivi di viaggio verso la Destinazione Calabria, incrementando l’attrattività turistica extra regionale, nazionale e internazionale e valorizzando le località premiate come esempi di un’offerta turistica moderna, sostenibile e competitiva”.

Il provvedimento si inserisce nel quadro della programmazione regionale in materia di turismo e negli strumenti di pianificazione adottati dalla Regione, dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile al Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica 2026. L’assessore Calabrese specifica inoltre che “Il provvedimento si inserisce pienamente nel quadro della programmazione regionale prevista dalla normativa sul turismo e dagli strumenti di pianificazione adottati dalla Regione, dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile al Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica 2026. Si tratta di una scelta coerente con la nostra visione, che punta a promuovere le identità territoriali, sostenere iniziative in grado di generare nuovi flussi turistici e favorire la destagionalizzazione dell’offerta. Vogliamo accompagnare le comunità che hanno raggiunto questo importante traguardo, trasformando il riconoscimento della Bandiera Blu in un efficace strumento di promozione e sviluppo economico.

In questa direzione – aggiunge – con l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro continueremo a sostenere i Comuni nel percorso verso la Bandiera Blu per il 2027, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il numero delle Bandiere Blu in Calabria. Le 27 Bandiere Blu – conclude Calabrese – rappresentano oggi un patrimonio dell’intera Calabria e un potente veicolo di promozione della nostra destinazione, capace di attrarre nuovi visitatori e di consolidare l’immagine della regione come terra di mare, qualità, sostenibilità e bellezza, da vivere durante tutto l’anno”.

La Regione punta dunque a utilizzare il risultato raggiunto dalle località premiate come strumento di promozione turistica, ma anche come leva per attrarre nuovi flussi, sostenere le comunità costiere e rafforzare l’immagine della Calabria come destinazione legata a mare, qualità, sostenibilità e bellezza.