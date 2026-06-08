Ballottaggi: coalizioni premiate se unite, elettori severi con le divisioni interne. Pregliasco: “il centrosinistra perde un po’ di terreno”

I ballottaggi confermano la sostanziale tenuta di centrodestra e centrosinistra già emersa al primo turno delle elezioni amministrative. Il risultato complessivo non produce uno sbilanciamento netto a favore di una delle due principali aree politiche, ma restituisce un quadro più articolato, nel quale contano la compattezza delle coalizioni, la capacità di allargare il consenso e il peso crescente delle liste civiche. La partita più osservata è quella dei 6 capoluoghi chiamati alle urne. Il bilancio finale si chiude in parità: 3 a 3. I cambi di colore registrati ad Agrigento e Lecco si neutralizzano tra loro, evitando che uno dei due schieramenti possa rivendicare una vittoria complessiva sul piano politico nazionale.

Arezzo e Chieti sotto i riflettori: quando le divisioni decidono il voto

Tra i 18 grandi centri coinvolti nell’ultima tornata, a finire sotto i riflettori sono soprattutto Arezzo e Chieti, due casi considerati emblematici del peso delle fratture interne agli schieramenti. Nel caso di Arezzo, il sondaggista Antonio Noto individua nella divisione del centrosinistra uno degli elementi decisivi della sconfitta. Come spiega Noto, “il centrosinistra si è presentato diviso – campo largo da una parte e centristi dall’altro – e ha perso. Altrimenti avrebbe potuto vincere al primo turno”. Il caso opposto è quello di Chieti, dove la frattura ha riguardato il centrodestra. Anche qui la lettura dell’analista è netta: “è stato il centrodestra a spaccarsi, salvo apparentarsi successivamente, e a perdere”. Due vicende diverse, ma accomunate dallo stesso messaggio politico: le divisioni si pagano. Per il direttore di Noto sondaggi, questi risultati sono la dimostrazione “che le coalizioni unite restano il punto di riferimento per gli elettori, che puniscono le conflittualità interne”.

Agrigento laboratorio del campo larghissimo

Un’altra particolarità segnalata dagli analisti riguarda Agrigento, dove il risultato viene letto come un esperimento riuscito di alleanza ampia nel campo progressista. Antonio Noto sottolinea infatti: “altra particolarità è il caso di Agrigento, laboratorio riuscito di un campo larghissimo del centrosinistra con il contributo di La Vardera”. Il caso agrigentino assume quindi un valore politico che va oltre il dato locale. In una fase in cui il campo largo resta al centro del dibattito nazionale, Agrigento viene indicata come una possibile dimostrazione della capacità del centrosinistra di allargarsi, coinvolgere aree civiche e intercettare sensibilità diverse. Tuttavia, il quadro generale dei capoluoghi resta equilibrato e non consente letture trionfalistiche. Il risultato di Agrigento si compensa infatti con quello di Lecco, contribuendo al bilancio complessivo del 3 a 3 tra i due schieramenti principali.

Pregliasco: “rapporti di forza confermati, ma il centrosinistra perde terreno”

La lettura di Lorenzo Pregliasco conferma la sostanziale stabilità dei rapporti politici nei capoluoghi, pur con alcune sfumature. Secondo Pregliasco, “nei capoluoghi restano i rapporti di forza precedenti”, ma forse “il centrosinistra ottiene un po’ meno di quello che si aspettava ed anzi perde un po’ di terreno. Crescono i civici”. La crescita dei candidati civici rappresenta uno degli elementi più significativi di questa tornata. Pur restando centrali gli schieramenti tradizionali, una parte dell’elettorato continua a guardare con interesse a figure e liste non pienamente riconducibili ai partiti nazionali. Questo fenomeno indica una domanda di amministrazione locale più legata ai territori, ai candidati e ai progetti concreti che alle appartenenze politiche tradizionali. Nei comuni, il voto civico può diventare decisivo sia al primo turno sia nella costruzione delle alleanze per il ballottaggio.