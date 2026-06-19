Avvocatura, FdI Corigliano-Rossano: “avevamo ragione, 60.000 euro da restituire e trasferimento dopo le denunce”

Fratelli d’Italia Corigliano-Rossano prende atto dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano nei confronti del legale dell’ente finito al centro delle denunce pubbliche e delle iniziative istituzionali promosse negli ultimi mesi dal partito. Il trasferimento ad altro ufficio comunale e l’avvio delle procedure per il recupero di oltre 60 mila euro di compensi non spettanti rappresentano un dato politico e amministrativo che non può essere ignorato. Si tratta, infatti, degli stessi fatti che Fratelli d’Italia, unitamente all’opposizione consiliare, aveva portato all’attenzione della città, delle istituzioni competenti e dell’opinione pubblica, ricevendo in cambio soltanto silenzio, minimizzazioni e nessuna risposta nel merito.

“Per mesi abbiamo denunciato una situazione che ritenevamo grave, chiedendo trasparenza, verifiche e chiarimenti. Per mesi l’Amministrazione comunale ha scelto di non intervenire, di non fornire spiegazioni convincenti e di non assumere alcun provvedimento. Oggi, però, i provvedimenti adottati dimostrano che avevamo ragione“.

“La domanda che poniamo al sindaco e alla sua maggioranza è semplice: se oggi si procede al trasferimento del dipendente interessato e al recupero di somme che vengono ritenute non dovute, perché per tanto tempo si è scelto di difendere, avallare o comunque tacere su questa vicenda?“.

È un risultato ottenuto grazie alla tenacia del nostro gruppo consiliare, del coordinamento cittadino e di tutti coloro che hanno creduto nella necessità di fare chiarezza nell’interesse esclusivo dei cittadini.

Questa vicenda dimostra quanto sia fondamentale il ruolo di controllo svolto dall’opposizione e quanto sia necessario vigilare costantemente sulla gestione della macchina amministrativa. Fratelli d’Italia auspica che situazioni analoghe non abbiano più a ripetersi e annuncia fin da ora un’intensificazione dell’attività di verifica e controllo sugli atti dell’ente, senza fare sconti a nessuno e nell’esclusivo interesse della comunità di Corigliano-Rossano.