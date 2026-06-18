Avis Reggio Calabria, il 20 giugno la presentazione della campagna di sensibilizzazione estiva | INFO

Sabato 20 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC). L’AVIS Provinciale di Reggio Calabria presenterà la nuova campagna di sensibilizzazione estiva, pensata per contrastare il calo delle donazioni nei mesi più caldi dell’anno. Interverranno i vertici di AVIS Provinciale e Comunale Reggio Calabria, rappresentanti delle istituzioni locali e i partner di progetto.
Durante l’incontro verrà svelata la strategia comunicativa e gli strumenti innovativi digitali (tra cui il meccanismo “Salva-Coda” tramite WhatsApp) volti a ottimizzare l’affluenza dei donatori. Saranno inoltre presentati in anteprima i materiali visivi ufficiali della campagna. Sara consegnato il comunicato stampa in loco.