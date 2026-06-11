Avellino-Viola, la tensione di Valentina Vignali: “ho la tachicardia! Partita butta nel ces**. Si torna a Reggio” | VIDEO

“Allora, oggi altro infarto, chiaramente, sono con la tachicardia, come al solito, però siamo -6 e mancano 15 secondi alla fine, quindi ci sarà Gara-3 a Reggio Calabria“. È il commento di Valentina Vignali dopo Gara-2 della finale Playoff tra Avellino e Viola. L’ex cestista, moglie di Fabio Stefanini, playmaker degli irpini, era presente al PalaDelMauro per la seconda sfida della serie finale, quella che avrebbe potuto consegnare ai Lupi la vittoria promozione. La Viola però, aveva altri piani.

Grande vittoria dei reggini in una gara complicata, a tratti anche brutta, con tanti errori da ambo le parti, ma dalla quale i reggini ne sono usciti vincitori e, fra le due sfide, anche avanti nel rapporto di forza fra le due squadre.

“Niente raga è finita, siamo a -6 a 15 secondi dalla fine, è tutto ancora aperto, si va a Reggio Calabria per Gara-3. Partita butta nel cesso, mio modesto parere!! (Infarti sempre molti)“, la caption allegata alla storia Instagram.