Autocarro in fiamme sulla SS106: strada chiusa e traffico in tilt

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Sellia Marina – è attualmente impegnata nel comune di Botricello, lungo la Strada Statale 106 in direzione Crotone, per un incendio che ha interessato un autocarro adibito al trasporto di collettame vario. A bordo del mezzo vi era il solo conducente che, accortosi del rogo, è riuscito ad abbandonare tempestivamente il veicolo senza riportare danni. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è finalizzato alla completa estinzione delle fiamme, alla salvaguardia delle strutture presenti nelle vicinanze e alla messa in sicurezza dell’area interessata. L’evento sta causando disagi alla circolazione stradale. Il tratto della SS106 interessato dall’incendio è attualmente chiuso al transito per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto il sindaco di Botricello, carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza ed inoltre personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale