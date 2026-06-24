Asteroid Day al Planetarium Pythagoras: a Reggio Calabria una serata tra scienza, cielo e telescopi

Reggio Calabria aderisce anche quest’anno all’Asteroid Day, la manifestazione internazionale dedicata alla sensibilizzazione sul rischio asteroidale, giunta alla sua XII edizione. L’appuntamento è in programma martedì 30 giugno, alle ore 21:00, al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il Planetario partecipa all’iniziativa sin dal 2015, anno della prima edizione, rinnovando ogni anno il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella promozione della consapevolezza sui temi legati allo spazio.

L’Asteroid Day è la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sul rischio asteroidale, celebrata il 30 giugno in ricordo dell’esplosione del meteoroide di Tunguska del 1908. Promossa da scienziati, agenzie spaziali e associazioni scientifiche, si svolge in oltre cinquanta Paesi con l’obiettivo di informare il pubblico sul potenziale impatto degli asteroidi sulla Terra. La manifestazione punta inoltre a promuovere il monitoraggio e le missioni spaziali dedicate all’identificazione dei corpi celesti potenzialmente pericolosi, a diffondere le conoscenze sulle strategie di mitigazione e deviazione di un asteroide in rotta di collisione e a coinvolgere scuole e istituzioni attraverso conferenze, laboratori e osservazioni guidate.

La serata al Planetario si aprirà con la conversazione “Giù la testa: sassi dallo Spazio!”, a cura del professor Marco Romeo, esperto del Planetario. Seguiranno la simulazione del cielo sotto la cupola e un’osservazione guidata al telescopio, per un’esperienza immersiva tra scienza e meraviglia.