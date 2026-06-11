“Aspettando Puliamo il Mondo”, tappa in Calabria: verrà pulito un tratto del Cammino di San Francesco di Paola insieme ad alcuni asinelli | DETTAGLI

Dopo la prima anteprima nazionale di Puliamo il Mondo in Sardegna, la campagna nazionale di Legambiente fa tappa in Calabria lungo il Cammino di San Francesco di Paola. L’appuntamento è per sabato 13 giugno, a partire dalle ore 9.30, a San Fili (CS), nei pressi del Ponte Jumiceddre, dove volontari e cittadini si ritroveranno per una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio. Nel corso della mattinata, insieme ai pellegrini del Cammino e con il supporto degli asinelli che accompagnano tradizionalmente alcune tappe del percorso, sarà realizzata un’azione di pulizia lungo un tratto dell’itinerario che collega Cerisano, Marano Principato, Marano Marchesato e San Fili, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Via dell’Eremita del Cammino di San Francesco di Paola.

L’iniziativa, promossa da Legambiente Calabria in collaborazione con il Cammino di San Francesco di Paola e con il patrocinio del Comune di San Fili, è la seconda anteprima nazionale verso l’edizione 2026 di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente in programma il 18, 19 e 20 settembre. Durante l’evento, volontari di tutta Italia ripuliranno strade, piazze, sponde di fiume, spiagge e centri urbani dai rifiuti abbandonati.

L’appuntamento calabrese vuole essere un’occasione concreta per prendersi cura del territorio, promuovere la partecipazione attiva delle comunità locali e sensibilizzare sul valore della tutela dei beni comuni. L’invito a partecipare è rivolto a tutti: associazioni, scuole, gruppi organizzati e singoli cittadini che desiderano contribuire, con un gesto semplice ma significativo, alla cura dell’ambiente e alla valorizzazione dei cammini e delle aree naturali della Calabria.