ASD Leukos, c’è una brutta notizia: “niente fusione con la società della struttura di Saline Ioniche”

“La ASD Leukos desidera informare atleti, famiglie, tesserati e sostenitori che, negli ultimi mesi, ha lavorato con grande impegno per valutare un progetto di collaborazione e integrazione con la realtà presente presso la struttura di Saline Ioniche, con l’obiettivo di creare una società più forte, organizzata e capace di offrire maggiori opportunità ai ragazzi del territorio. Nel corso delle verifiche effettuate sulla documentazione relativa alla struttura, alle concessioni e agli aspetti autorizzativi, sono emerse alcune criticità che avrebbero richiesto interventi e adeguamenti per garantire la piena serenità e la stabilità del progetto nel lungo periodo“. È quanto reso noto dall’ASD Leukos attraverso una nota stampa.

“La ASD Leukos aveva manifestato la propria disponibilità a collaborare attivamente per risolvere tali problematiche e contribuire alla regolarizzazione degli aspetti necessari, mettendo a disposizione competenze, risorse ed energie nell’interesse esclusivo dei giovani atleti e del futuro dello sport locale. Tuttavia, tale disponibilità non è stata accolta dalla società attualmente operante nella struttura, rendendo impossibile il prosieguo del percorso condiviso e determinando il venir meno delle condizioni necessarie per la realizzazione della fusione prevista.

Questa situazione assume per noi un significato ancora più rilevante perché il progetto condiviso non riguardava soltanto l’attività sportiva della prossima stagione. La ASD Leukos aveva infatti programmato un importante investimento sul territorio di Saline Ioniche, con l’obiettivo di realizzare una moderna Cittadella dello Sport, interamente finanziata da capitali privati, destinata a diventare un punto di riferimento per giovani, famiglie e associazioni sportive.

La nostra intenzione era quella di legare il nome della Leukos a Saline Ioniche, contribuendo concretamente alla crescita dell’intera comunità attraverso strutture moderne, servizi sportivi di qualità e nuove opportunità di aggregazione sociale.

Purtroppo, il venir meno delle condizioni necessarie per la fusione e per una collaborazione stabile non ci consente, allo stato attuale, di portare avanti quel progetto nelle modalità inizialmente previste.

Pur rammaricati per questa occasione mancata, restiamo convinti che ogni decisione debba essere assunta con responsabilità e nel pieno interesse della comunità.

Ringraziamo tutte le famiglie, gli atleti, i tecnici, i dirigenti e i sostenitori che continuano a credere nel nostro progetto. Il loro sostegno rappresenta la forza che ci spinge a guardare avanti con fiducia e determinazione“, conclude l’ASD Leukos.