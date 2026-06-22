ASC Calabria, inizia l’attività della rappresentativa regionale Over 35 di calcio a 11: i convocati e i prossimi impegni

Parte l’attività della Rappresentativa Regionale di Calcio a 11 Over 35, coordinata dalla ASC Calcio Calabria nella persona di Patrizio Gemello. Il primo appuntamento è fissato per il 17 luglio, alle ore 18, allo stadio “Rocco Riga” di Sant’Eufemia Lamezia, dove si svolgerà un triangolare di beneficenza in collaborazione con l’UNICEF. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, con sede centrale a New York, è presente in 193 Paesi e si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri in tutto il mondo, principalmente nei Paesi in via di sviluppo. L’intera ASC Calabria è lietissima di poter esordire con l’attività della Rappresentativa proprio in un’iniziativa con un’organizzazione mondiale di tale livello e spessore umanitario qual è l’UNICEF. Da qui la proficua interlocuzione con la Presidente del Comitato dell’UNICEF Catanzaro, d.ssa Maria Stella Franco, e con il selezionatore Lorenzo Fazio.

Al triangolare, oltre alla Rappresentativa dell’UNICEF, parteciperà anche un’altra formazione ormai divenuta storica per la pluriennale attività svolta in giro per la Calabria: le Vecchie Glorie del Catanzaro Calcio, capitanate da Paolo Braca e composte da tanti ex campioni giallorossi. Lo spettacolo è dunque assicurato nel mese di luglio, in una giornata che si preannuncia all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, più che del confronto agonistico vero e proprio. L’evento punta a richiamare il pubblico delle grandi occasioni, che potrà partecipare fattivamente alla buona riuscita della manifestazione contribuendo con un’offerta libera e ricevendo in dono uno dei tanti gadget dell’UNICEF. Così sarà possibile aiutare la nobile causa dell’UNICEF: ogni contributo, piccolo o grande, si trasformerà in aiuto concreto per i tanti bambini che ne hanno bisogno, specie in questi tempi di guerra.

Il raduno selettivo a Filadelfia

Motori già accesi anche per l’attività preparatoria dell’ASC Calabria, che prevede per venerdì 26 giugno un raduno selettivo. L’appuntamento si terrà alle ore 19.00 presso il Campo Sportivo Comunale di Filadelfia. Il selezionatore Gianni Scardamaglia, con il vice Francesco Giampà, ha convocato 64 giocatori, attingendo da tutte le squadre dei diversi gironi. L’obiettivo è rappresentare le varie realtà calcistiche amatoriali delle province calabresi, che danno lustro all’intera attività dell’ASC Calabria. Dopo il raduno, il gruppo sarà scremato fino ad arrivare a 22 elementi, che formeranno la Rappresentativa in questa prima uscita stagionale. Altre iniziative sono previste successivamente.

I convocati