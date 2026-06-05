Arte, performance e degustazioni: il Circolo Samarcanda celebra il mito in una serata multisensoriale | INFO

Un viaggio multisensoriale tra pittura, performance dal vivo e degustazioni d’eccellenza animerà sabato 6 giugno, a partire dalle ore 18:00, il circolo Arci Samarcanda, che darà vita a uno spazio multifunzionale sospeso tra arte, cultura e convivialità. Al centro della serata ci sarà “Mito e le sue Inclinazioni”, un percorso curato dal Collettivo Artistico Indipendente insieme a tutte le realtà artistiche che hanno al Samarcanda la loro “casa”. L’iniziativa si aprirà con un vernissage, una mostra d’arte interamente dedicata al tema del mito, reinterpretato attraverso le personali visioni e le “inclinazioni” degli artisti del collettivo Giuseppe Murdaca, Eleonora Barbaro ed Elisa Urso, con il curatore Ludovico Mascia.

Il percorso visivo intende stimolare riflessioni profonde sulle radici della cultura magnogreca e sulla sua reinterpretazione in chiave contemporanea. Il Mito sarà declinato attraverso la contaminazione di diverse espressioni artistiche: dal ritmo della scuola di ballo “La Prohibida”, guidata dal Maestro Franco Lo Schiavo, e dei performer Pietro Vinci e Rossana Calabrò, fino al talento di Melissa Cardillo, Marco Cuzzocrea e Amalia Laurendi, giovani voci di Akkademialab di Antonio Malaspina, che regaleranno al pubblico una performance teatrale di grande impatto emotivo e interpretativo.

A coronamento di questo ricco mosaico culturale, la serata si concluderà con un momento conviviale di alta qualità: una speciale degustazione di vini della Tenuta Regina di Sant’Angelo di Francesco Idone, per brindare all’arte e alla bellezza e celebrare la complessità di percorsi artistici che si intrecciano.

L’appuntamento è al Samarcanda, in via Emilio Cuzzocrea 11, Reggio Calabria, sabato 6 giugno alle ore 18:00.