“Arte da indossare, stile da vivere”: moda ed estro in un raffinato evento a Reggio Calabria | INFO e FOTO

Reggio Calabria si prepara ad accogliere una mostra elegante e raffinata nel suggestivo scenario del Molo 74 Oasi, dove mercoledì 1 luglio, alle ore 19:30, si terrà l’evento esclusivo “Arte da indossare, stile da vivere”, dedicato all’incontro tra arte, moda e creatività. L’iniziativa propone un percorso emozionale e multisensoriale in cui l’espressione artistica dialoga con l’eleganza e il design, dando vita a un’esperienza unica in una delle location private più affascinanti e ricercate della città. Il Molo 74 Oasi diventerà così uno spazio capace di coniugare bellezza, atmosfera e attenzione ai dettagli, offrendo ai partecipanti un contesto esclusivo e coinvolgente.

Sotto i riflettori ci saranno le opere del Maestro Michele Praticò, artista capace di trasformare emozioni e suggestioni in creazioni di forte impatto visivo. Accanto alle sue opere saranno presenti le proposte di Moda & Decoro firmate Foti e Ida Caterini, interpreti di uno stile raffinato che unisce ricerca estetica e valorizzazione dell’artigianalità.

La serata inizierà alle 19:30 e proseguirà con un’apericena dedicata a tutti i presenti, in un’atmosfera elegante e coinvolgente. Ad accompagnare il momento conviviale sarà un DJ Set, che contribuirà a rendere l’esperienza ancora più speciale fino a tarda sera.

L’appuntamento è organizzato da ELLEP Event & Wedding, con la collaborazione di importanti realtà imprenditoriali e professionisti del territorio, unite dalla volontà di promuovere creatività, cultura e bellezza attraverso iniziative di qualità.

Una serata, dunque, in cui arte, moda e stile si fondono in un contesto esclusivo, regalando ai partecipanti emozioni, ispirazione e nuove connessioni nel cuore di Reggio Calabria.