Arte, cultura e solidarietà: successo per la serata organizzata dal Kiwanis Città degli Enotri di Cosenza

Una serata all’insegna dell’eleganza, della cultura e della solidarietà quella promossa dal Kiwanis Club Città degli Enotri di Cosenza, che ha riunito numerosi ospiti, autorità istituzionali e rappresentanti del mondo associativo in un evento capace di coniugare tradizione, arte e impegno sociale. Un’edizione particolarmente significativa, impreziosita dalla presenza delle più alte cariche del Kiwanis tra cui il Presidente europeo Elio Garozzo, il Segretario europeo Francesco Garaffa e il Trustee in coming Kiwanis Fund Children Salvatore Chianello.

“Abbiamo il piacere di avere con noi tutte le grandi autorità che ci supportano e che sono venute per incoraggiarci e aiutarci in questa importante impresa di raccolta fondi destinata ai bambini”, ha sottolineato Delly Fabiano, presidente del Club Kiwanis Città degli Enotri durante la manifestazione. Tra le autorità istituzionali presenti alla serata il senatore Ernesto Rapani e l’onorevole Giuseppe Graziano, insieme a numerosi sindaci, assessori e consiglieri comunali provenienti da diverse realtà del territorio. Ad accogliere i partecipanti è stato il suggestivo spettacolo degli sbandieratori di Bisignano, che ha riportato in vita atmosfere storiche di grande fascino, mentre raffinati intermezzi musicali hanno ulteriormente impreziosito la serata.

Nel corso dell’evento sono stati ribaditi i valori fondanti del Kiwanis

Nel corso dell’evento sono stati ribaditi i valori fondanti del Kiwanis – servizio, amicizia, attenzione ai più fragili e promozione della cultura come strumento di crescita civile e sociale – in un appuntamento che ha avuto come principale obiettivo la raccolta di fondi da destinare ai bambini. Tra i momenti più significativi della serata, il conferimento del premio “Calabresi di Talento” al giornalista Sergio Mazzei, riconoscimento assegnato per il suo percorso professionale e il contributo offerto nel campo della comunicazione istituzionale. Grande interesse ha suscitato anche l’esposizione delle opere del maestro orafo e scultore Antonio Affidato, che ha presentato alcune delle più recenti commissioni realizzate per la Segreteria di Stato Vaticana.

“Tra queste – ha spiegato l’artista – vi sono diversi bassorilievi che Papa Francesco donava ai capi di Stato e di Governo di tutto il mondo e commissioni che proseguono ancora oggi con Papa Leone XIV. Si tratta di opere che trasmettono messaggi universali legati al dialogo tra le generazioni, alla cura del creato e ai valori della spiritualità cristiana”. Tra le opere esposte figuravano anche rappresentazioni della Mater Ecclesiae e della Salus Populi Romani, simboli particolarmente significativi della tradizione religiosa e artistica. L’evento si è così confermato un’importante occasione di incontro e condivisione, capace di unire cultura, arte e solidarietà in favore delle nuove generazioni, nel pieno spirito del servizio che contraddistingue il Kiwanis.