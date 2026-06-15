“Armonia in Cucina”, a Bagnara Calabra una cena degustazione per celebrare i sapori della Costa Viola

Il 3 luglio 2026 il lungomare di Bagnara Calabra ospiterà l’esclusivo evento gastronomico firmato Zefiro Restaurant, con protagonisti chef, gelatieri, sommelier e produttori del territorio. Il lungomare di Bagnara Calabra farà da cornice, il prossimo 3 luglio 2026, ad “Armonia in Cucina”, l’esclusivo evento gastronomico di inizio estate firmato dal Zefiro Restaurant. Una cena degustazione d’eccellenza nata per celebrare e valorizzare l’identità culturale e i sapori unici della Costa Viola e della Calabria.

Al centro della serata ci sarà la sinergia tra tre grandi interpreti del territorio: lo chef Nino Gramuglia, che guiderà la cucina tra ricerca e tradizione; il Maestro Gelatiere Vincenzo Pennestrì, della storica Gelateria SottoZero di Reggio Calabria, che presenterà una speciale versione del Gelato al Torrone di Bagnara IGP; e Maurizio Gramuglia, direttore del Consorzio Torrone di Bagnara IGP. A condurre il percorso sensoriale e gli abbinamenti con i vini sarà Andrea Calvarano, Maestro Assaggiatore Sommelier. L’evento, a posti limitati, è realizzato in collaborazione con la prestigiosa cantina calabrese Ferrocinto, che offrirà in degustazione alcune delle sue etichette maggiormente apprezzate. “Armonia in Cucina” si propone così come un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali, unendo gastronomia, tradizione dolciaria e cultura del vino in una serata pensata per raccontare il territorio attraverso i suoi sapori più rappresentativi.