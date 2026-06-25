Ardore, consegnati i patentini digitali del “Corecom Academy in Tour”

Con la consegna dei patentini digitali agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Ardore si conclude ufficialmente il primo ciclo sperimentale di “Corecom Academy in Tour”, il percorso promosso dal Corecom Calabria che ha portato nelle scuole calabresi un innovativo modello di educazione digitale e affettivo-relazionale, unico nel panorama nazionale. Quella di Ardore non è stata una semplice cerimonia conclusiva. È stata la tappa che ha chiuso un percorso fatto di ascolto, confronto, consapevolezza e crescita, un viaggio che ha attraversato la Calabria coinvolgendo centinaia di studenti, docenti e famiglie in una riflessione profonda sul rapporto tra giovani, tecnologia, emozioni e responsabilità.

Con la consegna degli ultimi patentini digitali si completa infatti la prima esperienza italiana che ha scelto di affiancare alla formazione tecnica sul digitale un percorso dedicato all’educazione affettiva e relazionale, nella convinzione che non possa esistere cittadinanza digitale senza consapevolezza umana.

A rappresentare il Corecom Calabria sono stati il Vicepresidente Avv. Mario Mazza e la funzionaria del Comitato, Avv. Daniela Biancolini, che insieme al dirigente scolastico Francesco Sacco e alla referente scolastica del progetto prof. Ivana Cosmano, hanno proceduto alla consegna degli attestati agli studenti che hanno completato con successo il percorso formativo.

Nel corso dell’iniziativa è stato evidenziato come il patentino digitale non rappresenti soltanto una certificazione delle competenze acquisite, ma il simbolo di una nuova responsabilità. Dietro ogni attestato consegnato vi sono ore di confronto, domande, riflessioni, dubbi affrontati insieme e una crescente consapevolezza del fatto che la libertà nel mondo digitale richiede conoscenza, spirito critico e capacità di scelta.

L’emozione vissuta ad Ardore ha assunto un significato particolare proprio perché legata alla conclusione di una fase che resterà nella storia delle attività del Corecom Calabria. Ogni patentino consegnato racconta infatti una storia diversa: quella di ragazze e ragazzi che hanno imparato a riconoscere i rischi della rete, a comprendere il valore delle proprie parole, a proteggere la propria identità digitale e a sviluppare una maggiore attenzione verso sé stessi e verso gli altri.

Il progetto “Corecom Academy in Tour”, fortemente voluto dal Presidente Avv. Fulvio Scarpino insieme all’intero Comitato composto dal Vicepresidente Avv. Mario Mazza e dal Segretario Pasquale Petrolo, ha rappresentato una delle più significative esperienze di innovazione educativa realizzate negli ultimi anni in Calabria.

L’iniziativa ha dimostrato come le istituzioni possano entrare nelle scuole non per impartire lezioni dall’alto, ma per costruire percorsi condivisi, capaci di parlare il linguaggio delle nuove generazioni e di accompagnarle nella comprensione di un mondo sempre più complesso.

La tappa di Ardore segna quindi la conclusione di un ciclo, ma allo stesso tempo l’inizio di una nuova fase. I risultati ottenuti, l’entusiasmo degli studenti e il coinvolgimento delle comunità scolastiche confermano infatti la validità di un modello che ha saputo mettere al centro la persona prima ancora della tecnologia.

Perché educare al digitale significa prima di tutto educare alla libertà, alla responsabilità e al pensiero critico. E ogni patentino consegnato rappresenta un piccolo ma concreto investimento sul futuro della Calabria.

Con Ardore si chiude il primo capitolo di questa esperienza pionieristica. Restano negli occhi i sorrisi dei ragazzi, l’orgoglio delle famiglie, la soddisfazione dei docenti e la consapevolezza che il futuro non si costruisce con gli algoritmi, ma con le persone. È da qui che il Corecom Calabria riparte.