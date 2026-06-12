Apprensione in Sicilia, scomparsa la signora Giuseppina da Avola: massima condivisione per ritrovarla

La Questura di Siracusa ha diffuso un avviso urgente riguardante la scomparsa della signora Giuseppina. Secondo la segnalazione, “Si è allontanata questa mattina dalla propria abitazione in via Scarpulla ad Avola (Sr) la signora Giuseppina.” Si tratta di un caso di scomparsa che richiede la massima attenzione da parte di tutti i cittadini, al fine di garantire un rapido ritrovamento. Al momento dell’allontanamento, la signora indossava “ciabatte verdi ed una borsa beige.” Questi dettagli sono fondamentali per chiunque possa avvistarla durante la giornata, poiché possono facilitare il riconoscimento immediato. La Questura di Siracusa invita quindi chiunque noti una donna con queste caratteristiche a prestare attenzione e a contattare le autorità.

Caratteristiche fisiche e informazioni utili

La signora Giuseppina è alta 1,50 metri e ha 69 anni. La sua età e la statura relativamente bassa la rendono facilmente identificabile in contesti urbani e nelle vicinanze della sua abitazione. È importante che la popolazione mantenga alta la vigilanza, soprattutto in zone come Avola (Sr), dove la donna è stata vista l’ultima volta.

Come contattare le autorità

Chi dovesse notare la signora è pregato di chiamare immediatamente il numero di emergenza 112. La collaborazione della comunità è fondamentale per garantire un esito positivo e sicuro della vicenda. La Questura di Siracusa ringrazia tutti coloro che parteciperanno alla ricerca condividendo l’avviso e segnalando qualsiasi avvistamento.