Aperte le iscrizioni per lo Slalom Automobilistico di Bagnara: tutte le INFO

Sono aperte le adesioni per la gara a birilli del 28 giugno, appuntamento valido per il Challenge Calabria Slalom e per la Coppa Italia di zona. L’evento sarà portato avanti con particolare impegno e slancio emotivo nel ricordo di Pasquale Cammareri. La manifestazione è organizzata in partnership da Francesco Cammareri e dalla Scuderia Piloti per Passione, diretta da Elisa Denisi. La procedura di iscrizione può essere effettuata attraverso il sito www.pilotiperpassione.it, nell’apposita area riservata del portale.

La sfida a birilli ha preso forma all’indomani della scomparsa del compianto Pasquale Cammareri, venuto a mancare nel giugno di quattro anni fa. A lui sono state dedicate le edizioni promosse dal fratello Francesco, nel frattempo licenziato anche lui e diventato pilota del gruppo Kart Cross. La quota d’iscrizione prevista è di 120 euro per i piloti calabresi e di 80 euro per i partecipanti provenienti dalle isole e da fuori Calabria. Sono inoltre attive alcune convenzioni con strutture ricettive del territorio: “Green Park”, lungo il percorso di gara, “Uliveto Garden”, all’arrivo, e “Albergo delle Rose”, sul Corso Matteotti a Bagnara Calabra Marina.