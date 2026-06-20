Antoniozzi: “l’agricoltura calabrese ha fatto passi in avanti importanti”

“L’agricoltura calabrese continua il suo percorso di crescita e valorizzazione, con particolare attenzione alle eccellenze del territorio, dal vino all’olio, e all’utilizzo dei fondi per il rafforzamento delle filiere produttive”. È quanto afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che ha tracciato un bilancio positivo dello stato del comparto agricolo regionale. “L’agricoltura calabrese ha fatto passi in avanti importanti. Per questo mi sento di ringraziare l’intera giunta regionale e l’assessore Gallo”.

“Stiamo valorizzando il patrimonio di ricchezza calabrese nei vari segmenti, dal vino all’olio, con un utilizzo dei fondi finalizzato ad aumentare le eccellenze. C’è una filiera con il ministro Lollobrigida che va ancora implementata con la sinergia che si sta già realizzando. Le manifestazioni organizzate a Sibari e in altre realtà valorizzano una produzione di qualità eccellente che fa della Calabria una delle regioni all’avanguardia nel settore”.

Secondo Antoniozzi, la crescita del comparto passa anche attraverso la collaborazione istituzionale tra Regione e Governo nazionale, con particolare riferimento alla filiera agricola guidata dal ministro Francesco Lollobrigida. Un ruolo importante viene attribuito anche agli eventi e alle manifestazioni territoriali, come quelle organizzate a Sibari, considerate strumenti fondamentali per la promozione delle eccellenze calabresi.