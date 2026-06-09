Antonino Zumbo annuncia: “lascio il Melicucco Calcio”

Antonino Zumbo comunica il suo addio al Melicucco Calcio al termine di un percorso intenso, vissuto soprattutto nel settore giovanile e nella scuola calcio. Nella sua nota, Zumbo ripercorre gli otto mesi di attività, segnati dalla crescita dei gruppi, dalla partecipazione a campionati e tornei e da un forte coinvolgimento umano e sportivo. Il saluto parte da una riflessione personale sul senso del lavoro svolto con i ragazzi:

“Adesso che tutto è finito, io mi guardo indietro e dico che l’unico modo di fare un gran bel lavoro era amare quello a cui mi stavo apprestando… Non sapevo ciò che era più giusto per i ragazzi, ho continuato a cercare, non mi sono fermato e come capita per le faccende di cuore, sapevo di averlo trovato non appena li ho avuti davanti. E, come le grandi storie d’amore, è diventato sempre meglio col passare dei mesi…”.

Nel suo bilancio, Zumbo richiama numeri, categorie e attività che hanno caratterizzato l’esperienza al Melicucco Calcio: “17 bambini a settembre appena arrivato… 100 interessati fino alla fine… 94 partite di campionati giovanili… Lazio, Roma, Benevento, Catania, Monopoli, Catanzaro, Crotone, Reggina, Vibonese, Messina solo alcune delle società incontrate… PIU’ DI 10 TORNEI IN GIRO PER IL SUD ITALIA. 7 Gruppi: Under 19 Regionale Figc, Juniores c5 Asc ,Allievi c5 Asc ,Esordienti c9 Asc, Pulcini Asc, Primi Calci Asc, Piccoli Amici Asc. Ore e ore sul campo, 4 allenamenti settimanali, Under 19 sottocategoria (2008/09/2010), Fasi finali conquistate con 6 squadre su 7, Chiesa,Scuola, IL TUTTO IN 8 MESI. Non mi sono mai accontentato provando a fare calcio, scuola calcio e Settore giovanile, i fatti restano e resteranno nel cuore e nelle gambe di chi ha apprezzato”.