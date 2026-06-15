Andrea Devicenzi fa tappa a Taormina, l’incontro con il sindaco Cateno De Luca

Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, coach formatore e detentore di 10 Guinness World Record, ha fatto tappa a Taormina, dopo essere stato ieri a Reggio Calabria, nell’ambito del tour in bicicletta “Alla scoperta dei 4 Elementi”, un viaggio che lo sta portando da Sanremo fino all’Etna. La sosta nella città siciliana è stata accolta come un momento dal forte valore simbolico e istituzionale, legato non solo all’impresa sportiva, ma anche al messaggio umano e sociale che accompagna il percorso dell’atleta.

A ricevere Devicenzi è stato il sindaco di Taormina Cateno De Luca, insieme agli assessori Alessandra Cullurà e Mario Quattrocchi. L’incontro si è svolto in un clima di condivisione e riconoscimento, con uno scambio di doni istituzionali come segno di apprezzamento per il percorso intrapreso dall’atleta e per i valori che il suo viaggio intende diffondere.

Il messaggio del sindaco Cateno De Luca

Il sindaco Cateno De Luca ha sottolineato il significato dell’incontro e l’importanza della testimonianza portata da Andrea Devicenzi attraverso il suo viaggio in bicicletta. Le sue parole evidenziano il valore di una storia personale trasformata in esempio pubblico di coraggio, resilienza e determinazione.

“Ho avuto il piacere di accogliere oggi a Taormina Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, coach formatore e detentore di 10 Guinness World Record, impegnato nel tour in bicicletta “Alla scoperta dei 4 Elementi”, un viaggio straordinario che lo sta portando da Sanremo fino all’Etna. Insieme agli assessori Alessandra Cullurà e Mario Quattrocchi abbiamo condiviso un momento di incontro particolarmente significativo, accompagnato da uno scambio di doni istituzionali quale segno di apprezzamento per il messaggio che Andrea sta portando in tutta Italia. La sua storia è una lezione di vita. Dopo il grave incidente che a soli 17 anni gli ha causato l’amputazione di una gamba, Andrea ha trovato la forza di reinventarsi, trasformando una prova durissima in un esempio concreto di coraggio, resilienza e determinazione. Attraverso questo viaggio attraversa territori e comunità per diffondere valori che sentiamo profondamente nostri: inclusione, perseveranza, rispetto delle diversità e capacità di guardare oltre ogni ostacolo. Grazie Andrea per aver fatto tappa nella nostra Taormina e per averci ricordato che i limiti esistono spesso solo per essere superati. Buon viaggio verso l’Etna e verso le prossime sfide che ti attendono”, evidenzia De Luca.

Una storia personale diventata testimonianza pubblica

La tappa di Andrea Devicenzi a Taormina assume particolare rilievo per il percorso umano e sportivo dell’atleta. Dopo un grave incidente avvenuto quando aveva solo 17 anni, che gli ha causato l’amputazione di una gamba, Devicenzi ha saputo trasformare una prova durissima in una nuova direzione di vita, diventando un esempio di forza, perseveranza e capacità di reinventarsi.

Il suo impegno non si limita alla dimensione sportiva. Attraverso il tour “Alla scoperta dei 4 Elementi”, Devicenzi attraversa territori e comunità portando un messaggio centrato su inclusione, rispetto delle diversità e superamento degli ostacoli. La sua presenza a Taormina ha rappresentato quindi un’occasione per ribadire l’importanza di valori che parlano a un pubblico ampio, oltre i confini dello sport.

Il valore del tour “Alla scoperta dei 4 Elementi”

Il viaggio in bicicletta “Alla scoperta dei 4 Elementi” sta conducendo Andrea Devicenzi da Sanremo all’Etna, in un percorso che unisce impresa fisica, racconto personale e incontro con le comunità locali. Ogni tappa diventa un’occasione per condividere un messaggio di resilienza, inclusione e fiducia nella possibilità di affrontare e superare i limiti.

La fermata a Taormina si inserisce in questo itinerario come una tappa significativa verso l’Etna, meta conclusiva del viaggio. L’accoglienza istituzionale da parte dell’amministrazione comunale ha messo in evidenza il valore educativo e sociale dell’iniziativa, riconoscendo nell’esperienza di Devicenzi una testimonianza capace di parlare a cittadini, giovani, sportivi e comunità.