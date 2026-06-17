Ancora vip a Tropea! Carolina Kostner stregata dalla Perla del Tirreno: le storie incantevoli al tramonto

Carolina Kostner, stella azzurra e internazionale del pattinaggio artistico su ghiaccio, ha scelto Tropea per le sue vacanze, condividendo sui social immagini e suggestioni della sua permanenza nella Perla del Tirreno. A colpire la campionessa mondiale ed europea non sono stati soltanto il paesaggio e la proposta enogastronomica di qualità, ma anche alcuni dettagli del patrimonio architettonico del centro storico. “Tropea al tramonto. Guardando Stromboli all’orizzonte, mi accorgo che bellezza e forza possono semplicemente coesistere nello stesso momento”. Sono, queste, le parole che traducono l’emozione di Carolina Kostner mentre, volteggiando sui suoi pattini, si gode la speciale golden hour con Stromboli all’orizzonte.

“Non possiamo che apprezzare – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – che tra le diverse istantanee condivise dalla campionessa mondiale ed europea sui suoi social che ha scelto Tropea per le sue vacanze, ci siano, insieme ai paesaggi e alla proposta enogastronomica di qualità, anche dettagli del patrimonio architettonico che rendono prezioso il nostro centro storico. È il caso dei portali e delle maschere apotropaiche che, molto apprezzati dalla pattinatrice, rappresentano un elemento significativo dell’identità culturale della nostra comunità”.

La presenza di Kostner conferma il richiamo turistico e simbolico di Tropea, che continua ad attrarre ospiti nazionali e internazionali. Dopo l’avvistamento di Utopia, il superyacht di 71,6 metri sul quale viaggiava il miliardario canadese Norman Murray Edwards, e la tappa della popstar Dua Lipa, la città torna così a essere meta privilegiata di personalità note al grande pubblico. In questi giorni è stato avvistato anche l’attore Antonio Zequila, che si aggiunge alle personalità che continuano a scegliere la Destinazione Tropea.