Anassilaos ricorda Tommaso Minniti, incontro alla Biblioteca De Nava sull’artista e poeta Mintom

Prosegue il ciclo promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos sul tema “Anniversari di Uomini Illustri”. Dopo l’incontro dedicato al grande storico Gaetano Cingari, sarà la volta dell’artista e poeta Tommaso Minniti, detto Mintom, nato cento anni fa a Reggio Calabria. L’appuntamento, promosso congiuntamente con il CIS Calabria e la Biblioteca De Nava, è in programma giovedì 18 giugno alle ore 17,00, presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Pietro De Nava. Il tema dell’incontro sarà “Tommaso Minniti, l’Uomo, l’Artista, il Poeta”.

A parlare dell’artista sarà la Prof.ssa Maria Antonietta Mamone, già docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Del poeta tratterrà la Prof.ssa Pina De Felice, Responsabile Poesia Anassilaos, con le letture a cura di Carlo Menga e Daniela Scuncia. A portare i saluti saranno Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “Pietro De Nava”; Rosita Loreley Borruto, Presidente CIS Calabria; Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos. All’incontro prenderà parte anche la Prof.ssa Mimma Licastro, consorte e nume tutelare del pittore, impegnata a far conoscere e apprezzare l’opera del marito.

La figura di Tommaso Minniti

Pittore, grafico e poeta, Tommaso Minniti, in arte Mintom, nato nel 1926 a Reggio Calabria e scomparso nel 2002, attraverso la sua opera pittorica e grafica offre una testimonianza preziosa delle vicende artistiche della città di Reggio Calabria negli ultimi quarant’anni del 20° secolo. Docente di Educazione Artistica e Materie Pittoriche, da giovane frequentò il Liceo Scientifico senza riuscire a completare gli studi poiché, per il sopraggiungere della guerra, dovette rifugiarsi in Liguria. Si iscrisse presso l’istituto per geometri, ma ben presto abbandonò la scuola per lavorare nei cantieri navali di Pietra Ligure come disegnatore.

Dopo una serie di viaggi in Svizzera, Milano, Roma, dove conobbe Federico Fellini, fece rientro a Reggio Calabria completando gli studi presso l’Istituto d’Arte Frangipane. Diplomatosi, frequentò l’Accademia di Belle Arti, raggiungendo brillantemente il diploma in Pittura. La sua opera, di cui la Prof.ssa Mamone offrirà una significativa sintesi, mantiene inalterata una sottile fascinazione nonostante il trascorrere del tempo. L’artista si presenta infatti allo spettatore nella ricchezza della sua tavolozza, variata per temi e tecniche, a dimostrare la sua inesauribile voglia di ricerca, il suo desiderio di battere sempre nuove strade e di non essere mai eguale a se stesso.