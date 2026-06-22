“Amodeo canta Spagna su musiche di Familiari”, il progetto parte da Reggio Calabria

Si è conclusa ieri la settimana di eventi al Museo archeologico di Reggio Calabria, lasciando un segno significativo con la presentazione del progetto originale “Amodeo canta Spagna su musiche di Familiari”. Le cinque nuove composizioni hanno coinvolto il pubblico presente, che ha apprezzato l’intero evento e il percorso artistico proposto. L’artista Giovanni Amodeo si è detto molto felice di far partire da Reggio Calabria questo progetto e spera di poter presto presenziare alla riapertura del MUSTRMU. I nuovi brani saranno presto disponibili su tutte le principali piattaforme. Intanto “Gallico mambo” è già diventato un piccolo e piacevolissimo tormentone estivo. Il progetto proseguirà con nuove tappe e aggiornamenti: a presto per altre novità.