Amendolara, migliaia in corteo dopo l’omicidio dei braccianti: “basta morti” | FOTO

È iniziata ad Amendolara la manifestazione organizzata dalla Cgil dopo l’omicidio di quattro braccianti, tre afghani e un pachistano, avvenuto lunedì scorso. Il corteo si è mosso per le strade della località calabrese con una partecipazione molto ampia, trasformando la protesta in un momento collettivo di denuncia contro le morti e lo sfruttamento. Diverse migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione, dando vita a un corteo ordinato e partecipato, nel quale il tema centrale è stato quello della sicurezza nei luoghi di lavoro e della legalità. Alla testa del corteo ci sono il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e il segretario generale della Flai Cgil, Giovanni Mininni.

Landini e Mininni alla testa del corteo

La presenza di Maurizio Landini e Giovanni Mininni ha dato alla manifestazione un forte valore sindacale e politico. I due dirigenti hanno guidato il corteo organizzato dalla Cgil per chiedere attenzione, responsabilità e interventi concreti dopo l’omicidio dei quattro braccianti. Prima dell’inizio della manifestazione, Landini e Mininni hanno deposto due corone di fiori alla stazione di servizio di Amendolara, al chilometro 395 della Strada statale Jonica, nel luogo in cui lunedì scorso sono stati uccisi i quattro lavoratori. Il gesto ha rappresentato il momento più solenne della giornata, un omaggio alle vittime prima della mobilitazione pubblica. La deposizione delle corone ha preceduto il corteo e ha richiamato l’attenzione sul punto esatto in cui si è consumato l’episodio che ha dato origine alla manifestazione.

Migliaia di partecipanti nelle strade di Amendolara Marina

Sono diverse migliaia i partecipanti scesi in strada ad Amendolara Marina. Il corteo ha visto la presenza di lavoratori, militanti sindacali, rappresentanti politici, associazioni e delegazioni arrivate da varie parti d’Italia. Nel cuore della manifestazione ci sono anche delegazioni di braccianti stranieri e di lavoratori provenienti da tutta Italia. La loro partecipazione ha rafforzato il significato della mobilitazione, legandola direttamente alla condizione di chi vive ogni giorno il lavoro nei campi e alla necessità di garantire tutele, diritti e sicurezza. Il corteo si muove ordinatamente, accompagnato da slogan dedicati alla sicurezza e alla legalità nei luoghi di lavoro. Tra le parole scandite dai manifestanti c’è anche il messaggio più diretto della giornata: “Basta morti e clandestinità”.

Le delegazioni presenti alla manifestazione

Accanto alle bandiere delle varie sigle riconducibili alla Cgil, nel corteo sono presenti numerose delegazioni politiche e associative. Tra queste figurano delegazioni del Partito Democratico, con la segretaria Elly Schlein, del Movimento 5 Stelle, di Libera, di Rifondazione comunista, dell’Anpi e di Legambiente.

Il luogo dell’omicidio sulla Strada statale Jonica

Uno dei passaggi più importanti della giornata si è svolto alla stazione di servizio di Amendolara, al chilometro 395 della Strada statale Jonica. È lì che lunedì scorso sono stati uccisi i quattro braccianti, tre afghani e un pachistano. Proprio in quel luogo, prima dell’avvio del corteo, Maurizio Landini e Giovanni Mininni hanno deposto due corone di fiori. Un momento di raccoglimento che ha preceduto la manifestazione e ha riportato l’attenzione sulle vittime, sulle loro storie e sulla gravità di quanto accaduto. La scelta di rendere omaggio nel punto dell’omicidio ha dato alla mobilitazione un significato ancora più forte. La protesta è partita dal dolore per quattro vite spezzate e si è trasformata in una richiesta collettiva di giustizia, sicurezza e legalità.

Schlein: “rafforzare la legge sul caporalato”

“Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato non soltanto mettendo più risorse e assicurando che sia attuata fino in fondo ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato”. Così il segretario del Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione della Cgil ad Amendolara. ”Quattro braccianti uccisi brutalmente, con violenza inaudita, non è accettabile. Non si può più parlare soltanto di caporalato, ma bisogna parlare del padronato”, ha detto. “Spesso, adesso vedremo le indagini che cosa faranno emergere, ci sono dietro delle responsabilità oltre a quelle delle due persone che sono state già fermate e che devono affrontare la giustizia. Parlare di padronato vuol dire guardare anche alle responsabilità delle connivenze delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato”, ha aggiunto