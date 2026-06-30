Alta velocità in Calabria, Occhiuto: “serve un miliardo, si può recuperare con il Dual use” | INTERVISTA

“Ho detto quello che ho sempre sostenuto cioè che è un peccato che non ci fosse una progettazione definitiva, capace di investire le risorse del Pnrr sull’alta velocità ferroviaria fino alla Calabria e poi oltre in Sicilia. Il Pnrr ha finanziato soltanto tratti di alta velocità ferroviaria per i quali c’era già la progettazione, ho sempre detto che mancava 1 miliardo che doveva essere reperito. Se avessero ascoltato bene le mie parole, avrebbero compreso che si poteva recuperare attraverso il ‘Dual use’, che è un modo per finanziare le infrastrutture spesandole sulle spese per la sicurezza“. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto oggi a Scilla, nel Reggino, a margine della presentazione del servizio di trasporto UberX.

“Ne ho parlato persino col vicepresidente Fitto che – ha aggiunto – incontrerò nei prossimi giorni, perché sto cercando di fare un’azione di lobbying istituzionale sulla Commissione per fare in modo che il miliardo che manca sia reperito attraverso le risorse del ‘Dual use’, magari comprando qualche arma in meno e facendo qualche infrastruttura in più. Cerco di fare le cose, gli altri – ha concluso – vedo che commentano le mie dichiarazioni a volte senza nemmeno approfondirle, come sarebbe giusto farlo”.