Alpe di Siusi: turismo di lusso e trasformazioni del modello alpino

Il turismo montano è oggi uno dei segmenti più dinamici del comparto turistico italiano. Come riportato da ANSA in un recente articolo in occasione del Mountain Hospitality Forum (Confindustria Alberghi, “la montagna è un’opportunità sempre più interessante”), il settore è un’opportunità crescente sia sul piano degli investimenti sia in ambito turistico, con una domanda sempre più orientata verso esperienze di qualità, benessere e fruizione del territorio durante tutto l’anno. I numeri parlano chiaro: il turismo montano è un mercato in salute con un valore aggiunto di circa 4,3 miliardi di euro e genera oltre 6,8 milioni di arrivi ogni stagione. Sta quindi assumendo un ruolo sempre più importante all’interno del sistema turistico italiano, grazie anche alla capacità delle aree alpine di attrarre flussi in modo continuo nei dodici mesi, contribuendo alla destagionalizzazione dell’offerta.

Turismo in montagna: un settore in trasformazione

Il turismo in montagna è sempre più orientato verso forme di soggiorno che combinano natura, benessere e qualità dell’esperienza. Il progressivo aumento delle temperature estive e le mutate condizioni climatiche stanno inoltre rafforzando l’attrattività delle aree montane come alternativa ad altre destinazioni tradizionali, in particolare nei mesi più caldi. La montagna, quindi, non è più soltanto una destinazione legata alla stagionalità invernale o alle attività sportive, ma si configura sempre più come un sistema turistico articolato durante tutto l’anno.

L’Alpe di Siusi come modello di turismo regolato

All’interno di questo scenario in trasformazione si inserisce l’Alpe di Siusi, l’altopiano più esteso d’Europa e una delle destinazioni simbolo delle Dolomiti. Il territorio si distingue per un modello di gestione attento alla tutela paesaggistica, che contribuisce a preservare l’equilibrio ambientale dell’area. Questa impostazione ha favorito lo sviluppo di un’offerta turistica orientata alla qualità, in cui strutture ricettive di fascia elevata si inseriscono in un contesto naturale fortemente preservato.

Per esempio, il Seiser Alm Urthaler è una soluzione 5 stelle al top sull’Alpe di Siusi. Si tratta di una struttura che mette a disposizione dei suoi ospiti servizi di altissimo livello tra cui area saune, piscina panoramica interna con acqua riscaldata a 30 °C e piscina esterna nel giardino, aree relax, trattamenti wellness (massaggi, peeling, impacchi, fanghi, bagno al fieno, manicure, pedicure, depilazione ecc.), sala fitness, cucina gourmet e molto altro. Parliamo quindi di una soluzione che illustra alla perfezione la crescente domanda di ospitalità premium in ambito alpino.

Turismo alpino e nuovi modelli di fruizione

Le trasformazioni in atto nel turismo montano riguardano anche le modalità con cui i visitatori vivono la vacanza. Oggi c’è una crescente attenzione per esperienze meno standardizzate, in cui la qualità dell’ambiente e il benessere personale hanno un ruolo non secondario rispetto all’attività sportiva o escursionistica. Questo cambiamento contribuisce a ridefinire il ruolo delle destinazioni alpine, sempre più chiamate a bilanciare sviluppo economico e sostenibilità ambientale, una sfida sicuramente non semplice.

Un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità

Nel caso dell’Alpe di Siusi, la crescita del turismo di alta gamma si inserisce in un modello che punta a mantenere un equilibrio tra la valorizzazione economica e la tutela del territorio. Per esempio, la strada che sale da Siusi allo Sciliar fino a Compaccio è chiusa al traffico privato dalle ore 9:00 alle ore 17:00. In questa fascia oraria si può salire soltanto con la cabinovia dell’Alpe di Siusi o con i pullman di linea.

Alpe di Siusi: una destinazione simbolo del turismo alpino evoluto

L’Alpe di Siusi è quindi un perfetto esempio delle trasformazioni in atto nel turismo montano italiano: un territorio in cui la crescita del segmento premium, la gestione del paesaggio e l’evoluzione della domanda turistica contribuiscono a delineare un modello di sviluppo sempre più orientato alla qualità e alla sostenibilità.