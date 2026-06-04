Alessandro Tirotta protagonista del nuovo disco “Amadeus” alla guida dei Cameristi del Teatro alla Scala di Milano

Dal 1° giugno sarà in edicola il nuovo prestigioso disco pubblicato dalla rivista “Amadeus”, dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e interpretato da artisti di altissimo livello internazionale. Tra i protagonisti assoluti della produzione spicca il nome del maestro Alessandro Tirotta, direttore d’orchestra reggino che continua a distinguersi nel panorama musicale italiano ed internazionale. Il nuovo progetto discografico rappresenta un importante riconoscimento artistico per il musicista calabrese, chiamato a dirigere i Cameristi della Scala, ensemble formato da musicisti legati al Teatro alla Scala di Milano e considerato una delle realtà cameristiche più prestigiose del Paese.

Un’incisione di grande valore musicale che vede la partecipazione di due solisti straordinari: il violinista Massimo Quarta, vincitore del Premio Paganini nel 1991 e figura di riferimento del violinismo internazionale, e il giovane pianista Edoardo Turbil, talento emergente già apprezzato dalla critica e dal pubblico per le sue qualità interpretative.

Il disco propone due importanti composizioni mozartiane: il “Concerto per violino, pianoforte e orchestra in Re maggiore K. Anh. 56/315f”, completato dal compositore Philip Wilby, e il celebre “Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in Re minore K. 466”, una delle pagine più celebri del repertorio mozartiano, eseguita con le storiche cadenze di Beethoven.

Per Reggio Calabria e per l’intera regione si tratta di un risultato che assume anche un forte valore simbolico. Alessandro Tirotta rappresenta infatti da anni una delle figure culturali più importanti del territorio, protagonista di un’intensa attività artistica che ha contribuito in maniera significativa alla crescita musicale della città e della Calabria.

Direttore d’orchestra principale dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria e docente del Conservatorio Cilea, Tirotta ha legato il proprio nome a numerosi festival, produzioni liriche, stagioni concertistiche e iniziative culturali che hanno valorizzato il territorio anche oltre i confini regionali. Accanto alla carriera internazionale, il maestro ha sempre mantenuto un forte rapporto con la propria terra, investendo energie e competenze nella diffusione della musica e nella formazione delle nuove generazioni.

La nuova pubblicazione discografica conferma dunque il prestigio di un artista che continua a portare il nome di Reggio Calabria nei contesti musicali più autorevoli, collaborando con grandi interpreti e importanti istituzioni artistiche italiane.

Dal 1° giugno il disco sarà disponibile in edicola allegato alla rivista “Amadeus”, in un’uscita destinata ad attirare l’attenzione degli appassionati di musica classica e di tutta Europa.