Al Planetarium Pythagoras si conclude il ciclo di incontri su “Il Mondo Ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale. Scienza, Arte e Politica”

Giunge al suo atto conclusivo il ciclo di incontri “Il Mondo Ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale – Scienza, Arte e Politica”. L’ultimo appuntamento culturale della rassegna si terrà mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 19:00, al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Protagonista dell’incontro sarà il dottor Leonardo Gervasi, che terrà una conferenza dal titolo “Dalla filosofia al corpo: la nascita del pensiero medico in Magna Grecia”.

La presentazione offrirà un viaggio storico e scientifico incentrato sul passaggio cruciale dal pensiero filosofico puro alla cura empirica del corpo umano. Il focus sarà rivolto alle grandi figure che hanno rivoluzionato il concetto di salute nell’antichità, a partire da Alcmeone di Crotone, pioniere che definì la salute come l’armonica mescolanza ed equilibrio delle qualità del corpo, e la malattia come il sopravvento di un elemento sugli altri.

Il percorso approfondirà la straordinaria eredità di Ippocrate e della Scuola di Cos, analizzando i principi etici del suo famoso Giuramento e la nota teoria dei quattro umori: sangue, flegma, bile gialla e bile nera. Secondo questa visione, l’essere umano è inteso come un microcosmo in cui l’armonia interna è strettamente legata all’ambiente, alla dieta e allo stile di vita: un affascinante ponte concettuale che unisce la sapienza medica del mondo antico, attraverso la lezione di Galeno, fino alle più moderne discipline e tecnologie cliniche odierne. A conclusione della conferenza, gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio tra le stelle con la suggestiva simulazione del cielo d’estate al Planetario. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.