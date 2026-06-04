Akademia Sant’Anna punta su Laura Franceschini: a Messina arriva una centrale della Nazionale Under 22

Akademia Sant’Anna continua a investire sul futuro e sul talento italiano. Il club messinese si assicura le prestazioni della centrale Laura Franceschini, giovane atleta originaria di Rieti, classe 2006, alta 190 centimetri, già protagonista nei Campionati Nazionali e nel percorso delle selezioni Azzurre. L’arrivo di Franceschini rappresenta un innesto di prospettiva per il reparto delle centrali messinesi. La giocatrice approda a Messina dopo un percorso di crescita costruito in alcune delle realtà più importanti della pallavolo giovanile italiana, distinguendosi fin da giovanissima per qualità fisiche, potenzialità tecniche e rendimento.

La centrale si è formata nel prestigioso Volleyrò Casal de’ Pazzi, società da sempre punto di riferimento per la valorizzazione dei migliori talenti nazionali. In ambito giovanile ha collezionato importanti riconoscimenti e risultati di rilievo, affermandosi tra le centrali più promettenti della propria generazione. Nelle ultime stagioni, Franceschini ha maturato esperienza in Serie A2 indossando le maglie della Valsabbina Millenium Brescia e della Olio Pantaleo Volley Fasano. Un percorso che le ha permesso di confrontarsi con continuità in un campionato altamente competitivo, proseguendo la propria crescita tecnica e personale.

Nell’ultima annata, disputata in terra pugliese, ha calcato il taraflex in 30 gare, mettendo a referto 163 punti complessivi. Di questi, 111 sono arrivati in attacco, con una percentuale del 47,8%. A conferma della sua incisività al centro della rete, Franceschini ha realizzato anche 38 muri e 14 ace. Il suo percorso con la maglia della Nazionale italiana è già ricco di tappe significative. Nel 2022 ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Europeo Under 17 e, l’anno successivo, ha preso parte all’EYOF, l’European Youth Olympic Festival.

Il legame con l’Azzurro è proseguito anche negli ultimi mesi, con la partecipazione a due collegiali della Nazionale Under 22, ulteriore conferma della fiducia riposta nei suoi confronti dallo staff tecnico federale. Centrale moderna e fisicamente strutturata, Franceschini si distingue per presenza a muro, rapidità negli spostamenti e capacità di incidere nei primi tempi. Le sue caratteristiche, unite agli importanti margini di crescita ancora a disposizione, ne fanno uno dei profili più interessanti della nuova generazione del volley italiano.

L’approdo a Messina rappresenta per la giovane centrale una nuova opportunità all’interno di un progetto ambizioso, orientato a coniugare competitività e valorizzazione dei talenti emergenti. Il suo arrivo porterà qualità e prospettiva nel reparto delle centrali di Akademia Sant’Anna, inserendo nel roster una giocatrice giovane, ma già abituata a confrontarsi con contesti di alto livello.