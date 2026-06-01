Agrifest Sud 2026, successo a Taurianova: la 5ª edizione chiude con un bilancio positivo | INTERVISTA

Cala il sipario sulla quinta edizione dell’Agrifest Sud di Taurianova, e il bilancio non potrebbe essere più positivo. La manifestazione, dedicata al settore agricolo e agroalimentare, si conferma un punto di riferimento per l’intera regione Calabria, raccogliendo consensi sia tra gli operatori del settore sia tra il pubblico appassionato di agricoltura e innovazione. Il successo di questa edizione è testimoniato da un’affluenza di pubblico superiore alle aspettative, dimostrando l’interesse crescente verso un evento che unisce tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Un evento che valorizza l’agricoltura calabrese

L’Agrifest Sud si distingue come una vetrina per le eccellenze agricole e agroalimentari della Calabria. Durante la manifestazione, espositori, aziende e produttori hanno avuto l’opportunità di mostrare i propri prodotti e innovazioni, contribuendo a creare un terreno di confronto e crescita per il settore.

Grazie alla partecipazione di numerosi operatori, workshop e laboratori tematici, l’evento ha rafforzato il ruolo di Taurianova come polo di riferimento per l’agricoltura regionale, stimolando collaborazioni e progetti tra produttori locali e imprese innovative.

Grande affluenza e partecipazione del pubblico

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando l’Agrifest Sud come una manifestazione di grande richiamo. La combinazione di esposizioni, incontri tematici e momenti di intrattenimento ha permesso di attrarre visitatori di tutte le età, consolidando il legame tra la comunità e il settore agricolo.

La partecipazione numerosa rappresenta non solo un successo organizzativo, ma anche un segnale della vitalità del settore e della curiosità crescente verso l’innovazione e la sostenibilità in agricoltura.

Un pilastro per la regione Calabria

La quinta edizione dell’Agrifest Sud conferma la manifestazione come un pilastro per la Calabria, capace di creare valore economico, sociale e culturale. L’evento funge da ponte tra tradizione e modernità, mostrando come l’agricoltura possa essere un volano di sviluppo per il territorio.

Il bilancio positivo dell’edizione 2026 sottolinea la capacità degli organizzatori di attrarre espositori di qualità e pubblico attento, rafforzando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per tutto il sud Italia.

Innovazione, territorio e futuro

Il successo dell’Agrifest Sud va oltre i numeri di partecipazione. La manifestazione ha offerto un’occasione per promuovere innovazione tecnologica, metodi di coltivazione sostenibili e prodotti tipici calabresi, creando una piattaforma per lo sviluppo del settore e la valorizzazione del territorio.

Il pubblico e gli operatori hanno potuto apprezzare un’offerta completa, che va dalla ricerca scientifica alle pratiche agricole tradizionali, consolidando la reputazione dell’evento come appuntamento imperdibile per professionisti, appassionati e istituzioni.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: