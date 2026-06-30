Aeroporti, i dati ufficiali sui passeggeri continuano a sorprendere: sempre meglio Reggio Calabria, stabile sui valori record del 2025 | DATI

Assaeroporti ha pubblicato questa mattina i dati ufficiali dei passeggeri del mese di maggio negli aeroporti italiani. Boom di traffico ovunque, molto bene anche Reggio Calabria

alitalia ryanair aeroporto di reggio calabria
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Doveva essere il mese del crollo, il mese senza carburante con restrizioni e cancellazioni. E l’Aeroporto di Reggio Calabria avrebbe dovuto soffrire, così come tutti gli altri scali italiani ed europei, secondo i profeti di sventura. E invece è tutto l’opposto: sempre più voli, sempre più passeggeri. A Reggio e a Lamezia, a Catania e a Palermo. E’ quanto emerge dai i dati ufficiali del traffico passeggeri aggiornati a maggio 2026 e pubblicati oggi da Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese. Sono i fatti oltre le bufale e le fake news, sono i fatti oltre gli allarmismi e i catastrofismi fuori luogo!

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a maggio 2026

  • Catania 1.276.259 (+7,5%)
  • Palermo 970.681 (+8,4%)
  • Lamezia Terme 321.679 (+13,9%)
  • Trapani 142.314 (+25,0%)
  • Reggio Calabria 93.473 (+3,7%)
  • Crotone 34.885 (-4,4%)
  • Comiso 29.332 (+340,5%)
  • Lampedusa 24.871 (+46,1%)

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel primo quinquemestre del 2026 (gennaio-maggio)

  • Catania 4.650.049 (+1,7%)
  • Palermo 3.508.247 (+7,1%)
  • Lamezia Terme 1.145.171 (+8,8%)
  • Trapani 289.119 (+32,1%)
  • Reggio Calabria 379.955 (-1,7%)
  • Crotone 136.454 (+13,4%)
  • Comiso 110.297 (+228,9%)
  • Lampedusa 62.303 (+15,6%)

Notevole il dato di Reggio Calabria, che nonostante il record assoluto di un anno fa, superiore quasi del doppio al record precedente, riesce quest’anno a mantenersi stabile verso un bis del milione di passeggeri già raggiunto nel 2025.

statistiche aeroporto reggio calabria maggio 2026

Leggi altri articoli di Editoriali
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google