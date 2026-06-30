Aeroporti, i dati ufficiali sui passeggeri continuano a sorprendere: sempre meglio Reggio Calabria, stabile sui valori record del 2025 | DATI

Doveva essere il mese del crollo, il mese senza carburante con restrizioni e cancellazioni. E l’Aeroporto di Reggio Calabria avrebbe dovuto soffrire, così come tutti gli altri scali italiani ed europei, secondo i profeti di sventura. E invece è tutto l’opposto: sempre più voli, sempre più passeggeri. A Reggio e a Lamezia, a Catania e a Palermo. E’ quanto emerge dai i dati ufficiali del traffico passeggeri aggiornati a maggio 2026 e pubblicati oggi da Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese. Sono i fatti oltre le bufale e le fake news, sono i fatti oltre gli allarmismi e i catastrofismi fuori luogo!
Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a maggio 2026
- Catania 1.276.259 (+7,5%)
- Palermo 970.681 (+8,4%)
- Lamezia Terme 321.679 (+13,9%)
- Trapani 142.314 (+25,0%)
- Reggio Calabria 93.473 (+3,7%)
- Crotone 34.885 (-4,4%)
- Comiso 29.332 (+340,5%)
- Lampedusa 24.871 (+46,1%)
Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel primo quinquemestre del 2026 (gennaio-maggio)
- Catania 4.650.049 (+1,7%)
- Palermo 3.508.247 (+7,1%)
- Lamezia Terme 1.145.171 (+8,8%)
- Trapani 289.119 (+32,1%)
- Reggio Calabria 379.955 (-1,7%)
- Crotone 136.454 (+13,4%)
- Comiso 110.297 (+228,9%)
- Lampedusa 62.303 (+15,6%)
Notevole il dato di Reggio Calabria, che nonostante il record assoluto di un anno fa, superiore quasi del doppio al record precedente, riesce quest’anno a mantenersi stabile verso un bis del milione di passeggeri già raggiunto nel 2025.