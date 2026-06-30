Aeroporti, i dati ufficiali sui passeggeri continuano a sorprendere: sempre meglio Reggio Calabria, stabile sui valori record del 2025 | DATI

Doveva essere il mese del crollo, il mese senza carburante con restrizioni e cancellazioni. E l’Aeroporto di Reggio Calabria avrebbe dovuto soffrire, così come tutti gli altri scali italiani ed europei, secondo i profeti di sventura. E invece è tutto l’opposto: sempre più voli, sempre più passeggeri. A Reggio e a Lamezia, a Catania e a Palermo. E’ quanto emerge dai i dati ufficiali del traffico passeggeri aggiornati a maggio 2026 e pubblicati oggi da Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese. Sono i fatti oltre le bufale e le fake news, sono i fatti oltre gli allarmismi e i catastrofismi fuori luogo!

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a maggio 2026

Catania 1.276.259 ( +7 ,5% )

Palermo 970.681 ( +8,4% )

( ) Lamezia Terme 321.679 ( +13,9% )

( ) Trapani 142.314 ( +25,0% )

( ) Reggio Calabria 93.473 ( +3,7% )

( ) Crotone 34.885 ( -4,4% )

( ) Comiso 29.332 ( +340,5% )

( ) Lampedusa 24.871 ( +46,1% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel primo quinquemestre del 2026 (gennaio-maggio)

Catania 4.650.049 ( +1 ,7% )

Palermo 3.508.247 ( +7,1% )

( ) Lamezia Terme 1.145.171 ( +8,8% )

( ) Trapani 289.119 ( +32,1% )

( ) Reggio Calabria 379.955 ( -1,7% )

( ) Crotone 136.454 ( +13,4% )

( ) Comiso 110.297 ( +228,9% )

( ) Lampedusa 62.303 ( +15,6% )

Notevole il dato di Reggio Calabria, che nonostante il record assoluto di un anno fa, superiore quasi del doppio al record precedente, riesce quest’anno a mantenersi stabile verso un bis del milione di passeggeri già raggiunto nel 2025.