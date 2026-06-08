Adotta il Verde a Reggio Calabria: prendi parte alla cura dei giardini e delle aiuole della città

Reggio Calabria rilancia la cultura della partecipazione e della cura del territorio con l’iniziativa “Adotta il Verde”, una campagna rivolta a tutti i cittadini, dai singoli residenti ai commercianti e professionisti locali. Il progetto nasce con l’obiettivo di restaurare e valorizzare gli spazi verdi pubblici, dai piccoli giardini alle aiuole, rendendo ogni intervento un gesto concreto di civiltà e di rispetto per la comunità. L’Amministrazione Comunale sottolinea come queste aree non siano “di nessuno”, ma rappresentino un bene comune da tutelare insieme.

Il progetto si distingue per la sua apertura: non sono solo le scuole o le grandi associazioni a poter partecipare, ma l’intera cittadinanza è invitata a dare il proprio contributo. In questo modo, ogni cittadino ha la possibilità di diventare protagonista della cura della città, trasformando un atto di attenzione verso l’ambiente in una vera esperienza di responsabilità civica.

Il ruolo del Comitato di Quartiere Stadio Sud – Gebbione

Uno dei punti di forza di “Adotta il Verde” è il supporto offerto dal comitato di quartiere Stadio Sud – Gebbione. Ogni partecipante, sia esso cittadino, commerciante o professionista, viene seguito passo dopo passo e potrà partecipare inviato una mail a comitatostadiosudgebbione@pec.it. Questo approccio garantisce che nessuno si trovi da solo nell’assumere la cura degli spazi verdi, facilitando la gestione delle aree e promuovendo un lavoro di squadra che rafforza non solo il decoro urbano, ma anche il tessuto sociale e i legami di vicinato.

L’assistenza del comitato comprende consigli pratici, indicazioni sulle modalità operative e una guida costante per garantire che gli interventi siano efficaci e duraturi. Questa presenza attiva rende l’iniziativa accessibile a chiunque, anche a chi non ha precedenti esperienze nella cura del verde pubblico, aumentando così il coinvolgimento della comunità.

Opportunità per le attività locali

Adotta il Verde non è soltanto un progetto di salvaguardia ambientale, ma rappresenta anche un’importante opportunità per le imprese e gli studi professionali della città. L’adozione degli spazi verdi è regolata da una convenzione che consente ai partecipanti di pubblicizzare la propria collaborazione con il Comune attraverso cartelli informativi personalizzati, sui quali possono comparire il nome o il logo dell’attività.

Questa visibilità è un valore aggiunto: associa il marchio dell’attività a un’iniziativa di responsabilità civica e attenzione all’ambiente, rafforzando l’immagine positiva presso la comunità e i cittadini. Ogni cartello rispetta regole precise per dimensioni e posizionamento, garantendo uniformità visiva e valorizzando in modo armonico le aree verdi adottate.

Come partecipare

Partecipare a “Adotta il Verde” è semplice e alla portata di tutti. Il Comune ha predisposto strumenti e indicazioni chiare per facilitare l’avvio dell’adozione, compreso un modello standard per le targhette identificative scaricabile online. Grazie alla combinazione di supporto istituzionale, guida del comitato di quartiere e partecipazione attiva dei cittadini, ogni intervento diventa una testimonianza concreta dell’impegno collettivo per migliorare la città.

L’iniziativa rappresenta quindi un’opportunità unica per chi desidera coniugare amore per l’ambiente, impegno civico e valorizzazione delle proprie attività economiche. Con “Adotta il Verde”, Reggio Calabria invita la comunità a prendersi cura della città e a trasformare gli spazi pubblici in luoghi più belli, accoglienti e vivi.