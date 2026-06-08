Addio al celibato degenerato in rissa a Messina: assolti quattro giovani palmesi

Si è concluso con l’assoluzione il procedimento penale scaturito dai fatti verificatisi a Messina il 13 dicembre 2025, quando una serata organizzata da un gruppo di giovani palmesi per un addio al celibato era degenerata in una violenta colluttazione all’interno di un noto locale notturno della città dello Stretto. La vicenda aveva suscitato notevole attenzione mediatica, anche in ragione dell’arresto dei quattro imputati nell’immediatezza dei fatti e delle contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica di Messina per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Con sentenza pronunciata il 1° giugno 2026, il Tribunale di Messina, in accoglimento della richiesta del difensore degli imputati, Avvocato Giuseppe Alvaro del Foro di Palmi, ha assolto Giuseppe Carmelo Lisciotto, 34 anni, Carmelo Santaiti, 43 anni, Saverio Riotto, 22 anni, e Antonio Rosace, 32 anni, dall’accusa di lesioni personali aggravate con la formula “per non avere commesso il fatto”.

Per l’ipotesi di danneggiamento, il procedimento è stato definito con declaratoria di non doversi procedere a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa. Il Tribunale ha inoltre disposto l’immediata cessazione delle misure cautelari che nella fase iniziale del processo erano state applicate a tutti gli imputati.