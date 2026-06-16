Addio a Isabella Pelà, una delle donne più longeve d’Italia: si è spenta a 111 anni

Si è spenta a 111 anni Isabella Pelà, una delle donne più longeve d’Italia. Lo riporta il quotidiano Alto Adige. Avrebbe compiuto 112 anni il prossimo 26 luglio. Assistita fino all’ultimo dal nipote Alberto Bottiglieri, la donna era ricoverata nel reparto di Pneumologia presso l’ospedale di Arco. Nata a Rovigo nel 1914, Pelà ha attraversato oltre un secolo di storia, vivendo due conflitti mondiali. Da anni risiedeva a Castello-Molina di Fiemme, in Trentino, ma frequentava abitualmente anche Bolzano. Divenuta nota per la sua vitalità anche dopo aver superato il secolo di vita, negli ultimi anni aveva intrapreso numerosi viaggi insieme al nipote, visitando capitali europee come Praga, Monaco e Salisburgo, fino a raggiungere Dubai e la Thailandia, e realizzando nel 2023 il sogno di visitare Venezia. Nel 2022, interrogata sul segreto della sua longevità, aveva indicato formule semplici: il lavoro, la lettura, la scrittura e la capacità di affrontare ogni giornata con gratitudine.