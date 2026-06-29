ACR Messina, ora è ufficiale: Maurizio Pellegrino è il nuovo Direttore Sportivo

La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno e ora è diventata anche ufficiale: Maurizio Pellegrino è il nuovo Direttore Sportivo dell’ACR Messina. Siracusano, con un importante passato nel Catania, in tutte le categorie prof, ha anche diverse esperienze in panchina e la sua ultima avventura è stata due anni fa a Reggio Calabria, dall’altra parte dello Stretto, nel primo anno alla Reggina della gestione Ballarino. Andato via alla fine della stagione 2023-2024, attraversato lo Stretto, ora è rimasto nella sua Sicilia.

“L’A.C.R. Messina 1900 è lieta di comunicare di aver affidato a Maurizio Pellegrino il ruolo di Direttore Sportivo per la stagione sportiva 2026/2027. Una scelta di competenza ed esperienza, in linea con il progetto di crescita del Club: a Pellegrino il compito di guidare l’area sportiva nella costruzione di una rosa competitiva e ambiziosa per il prossimo campionato” si legge nella nota ufficiale del club. “Sono orgoglioso di sposare questo progetto e di mettermi al servizio di una piazza dalla storia gloriosa come Messina. Ci aspetta un lavoro impegnativo, che affronteremo con dedizione, programmazione e l’obiettivo di restituire ai tifosi le soddisfazioni che meritano” ha affermato Pellegrino.

Resta incertezza sul nodo ripescaggio. La società ci crede, di recente una delegazione è stata alla sede romana della LND. I requisiti ci sono, la volontà anche, l’unico ostacolo è l’attesa, i tempi. Al momento, Pellegrino ha accettato un incarico di un club ufficiosamente in Eccellenza, considerando la retrocessione sul campo. Ma si muoverà comunque nell’obiettivo di ricercare un allenatore. Tra i nomi più gettonati, quello di Alfio Torrisi, quest’anno alla Reggina. L’ex Trapani è già difatti anche un ex amaranto: non resterà sulla sponda calabrese dello Stretto; anche lui potrebbe tornare nella sua Sicilia.