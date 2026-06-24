ACR Messina, Justin Davis stizzito per le accuse di immobilismo: così annuncia una data chiave. E il ripescaggio…

“Gli annunci dei canguri saranno il 29 giugno“. Ironia, sarcasmo, sicuramente amarezza. Così Justin Davis risponde a un tifoso. La preoccupazione, assolutamente legittima, riguarda la paura che l’ACR Messina non si stia muovendo. Non è così, in realtà, a quanto risulta, ma sarebbe anche corretto mettersi nei panni di un tifoso del Messina che in questi anni ne ha viste di tutti i colori, con l’ultimo atto – il più tragico – della retrocessione in Eccellenza. E così, un po’ stizzito, sui social, ha annunciato una data chiave: il 29 giugno.

Nessun dettaglio ulteriore è emerso dalla breve frase, anche perché si tratta appunto di un commento social molto “diretto”, in pieno stile Davis, ma è evidente che si tratti di una possibile data chiave rispetto alle prime mosse in vista della prossima stagione. C’è da considerare un fatto: la società è pronta sul ripescaggio perché ci crede realmente. Ed è evidente che dalla categoria dipenderanno anche le scelte tecniche e quelle sull’organico. E’ il motivo per cui al momento non avrebbe tanto senso parlare, ma muoversi sotto traccia per poi farsi trovare pronti quando sarà il momento.