ACR Messina, il nome forte per il ruolo di DS ora è Maurizio Pellegrino. Alla Reggina portò… Bolzicco

Maurizio Pellegrino è il nome forte dell’ACR Messina per quanto riguarda il ruolo di Direttore Sportivo. Il nuovo nome forte, in realtà. Perché finora il campo si era ristretto ad altri nomi. Per settimane si è fatto anche quello di Antonello Laneri, contattato per la prima volta diverse settimane fa da Justin Davis ma in attesa di aggiornamenti anche sul fronte ripescaggio. Alla fine Laneri è entrato nelle mire di altre società, tra cui la Reggina, ma si vocifera anche di un ruolo interessante proposto da un club di Serie A.

Alla fine, però, Davis pare abbia virato su Maurizio Pellegrino, siracusano, con un importante passato al Catania, anche in Serie A, ma di recente anche alla Reggina, al primo anno di Ballarino. Diverse avventure in panchina, per lui, che sullo Stretto avrebbe un ruolo di primo piano. Fondamentale, in tal senso, la categoria: dagli addetti ai lavori filtra un certo ottimismo di poter riottenere la Serie D, ma ancora è presto per poter conoscere l’esito. Di certo, per Pellegrino, Serie D o Eccellenza farebbe tutta la differenza del mondo. A Reggio Calabria, i seguaci di Ballarino lo avevano eretto a grande dirigente, alla stregua di Bonanno e di Praticò. Alla fine lasciò la Reggina dopo un anno, portando sullo Stretto tale Tomas Bolzicco.