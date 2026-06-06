“Acquedotti, Mura, Acque, Ponti e Porte”: il prof. Siviero protagonista di un importante conferenza | INFO

Un viaggio nella storia attraverso le grandi opere dell’uomo: acquedotti, mura, acque, ponti e porte. È questo il filo conduttore della conferenza “Acquedotti, Mura, Acque, Ponti e Porte. Un viaggio nella storia”, in programma mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 18.30, nella Sala Conferenze del Palazzo dell’Acquedotto Pugliese a Bari. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli – Sezione Puglia, con la partecipazione di Acquedotto Pugliese.

A tenere la relazione sarà il prof. ing. arch. Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCampus, nonchè uno dei principali sostenitori della realizzazione del Ponte sullo Stretto, protagonista di un incontro che, già dal titolo, invita a leggere il paesaggio costruito come archivio vivo della civiltà: le infrastrutture dell’acqua, le difese urbane, i ponti e le porte non solo come manufatti tecnici, ma come segni storici, culturali e identitari.

Siviero porta, infatti, una competenza che unisce ingegneria, architettura e cultura del progetto, con un’attenzione specifica al ponte non solo come opera tecnica, ma come strumento di connessione tra spazi, comunità e civiltà. Il suo profilo accademico e professionale consente, dunque, di affrontare il tema della conferenza in una prospettiva ampia: dalla funzione costruttiva delle opere alla loro capacità di raccontare la storia dei luoghi.

La scelta del Palazzo dell’Acquedotto Pugliese come sede dell’evento conferisce alla conferenza un valore simbolico particolare. Parlare di acquedotti e di acque in uno dei luoghi più rappresentativi della storia idrica pugliese significa collocare il tema al centro di una riflessione più ampia sul rapporto tra territorio, memoria e bene comune. Previsto anche l’intervento del presidente Giambattista ‘Titta’ De Tommasi.