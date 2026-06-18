Accordo di pace USA-Iran, c’è la firma di Trump. Ma cambia la situazione dello Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un accordo con l’Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. A confermarlo all’Afp è stata una fonte ufficiale della Casa Bianca, dopo le indiscrezioni rilanciate da Axios sulla firma avvenuta durante la cena con il presidente francese Emmanuel Macron alla reggia di Versailles. Secondo quanto riportato da Axios, Trump avrebbe firmato personalmente una copia dell’accordo tra Stati Uniti e Iran. Una foto del documento firmato sarebbe poi stata inviata agli iraniani e ai Paesi mediatori. “Possiamo confermare la firma”, ha dichiarato il funzionario della Casa Bianca.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha confermato che la firma del memorandum d’intesa con gli Stati Uniti è avvenuta in forma digitale. Non è quindi prevista alcuna cerimonia in Svizzera.

Secondo quanto riportano i media locali, il testo dell’accordo è ora definitivo e ufficiale, poiché entrambe le parti lo hanno firmato.

Le tariffe per lo Stretto di Hormuz

Resta aperta la questione dello Stretto di Hormuz, passaggio marittimo strategico il cui blocco da parte di Teheran dall’inizio della guerra ha fortemente perturbato l’economia mondiale.

L’Iran ha ribadito l’intenzione di far pagare le navi che attraversano lo Stretto dopo un periodo di 60 giorni senza costi, previsto dal protocollo d’intesa con gli Stati Uniti. Questo intervallo servirà a negoziare un testo definitivo.

Lo Stretto “non tornerà alla situazione pre-bellica”, ha dichiarato il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf in un’intervista alla televisione di Stato. “L’Iran ha un diritto di sovranità su Hormuz e, naturalmente, riscuoteremo un canone per questi servizi”, ha aggiunto.

Secondo il testo del protocollo d’intesa tra Usa e Iran, la Repubblica Islamica “adotterà misure, impiegando i suoi migliori sforzi, per garantire la sicurezza del passaggio delle navi commerciali, senza costi per soli 60 giorni”.