Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria: il 26° anno si chiude con un gran finale in musica | INFO

Con l’arrivo della stagione estiva si avvia alla conclusione un altro intenso e partecipato anno sociale per l’Accademia del Tempo Libero ODV di Reggio Calabria, da sempre impegnata nella promozione della cultura e dell’aggregazione sociale. Così il XXVI anno di attività volge al termine per il sodalizio che conferma e consolida la propria capacità di rappresentare un punto di riferimento per centinaia di soci, offrendo un programma ricco e variegato, capace di coniugare intrattenimento, approfondimento culturale ma soprattutto preziose occasioni di socializzazione.

E se qualcosa si conclude, qualcos’altro rinasce. L’Accademia, guidata dal presidente Celeste Giovannini, ha scelto di salutare i soci con il concerto del Coro dell’associazione. Un progetto che nel corso dell’anno ha coinvolto numerosi iscritti desiderosi di mettersi in gioco o di riscoprire la passione per il canto corale. Da questo entusiasmo è nato un gruppo affiatato che ha riportato in vita il coro dell’Accademia, tornato ad esibirsi dopo un lungo periodo di inattività. Un risultato reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i partecipanti, che hanno affrontato con entusiasmo questo percorso artistico e umano.

Punto di forza della rinnovata esperienza corale è la direzione artistica affidata alla pianista e soprano Maria Concetta Pipitone, in arte Cilla, che dopo un anno di intenso lavoro e preparazione guiderà il coro in questo atteso appuntamento musicale. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso repertori di musica popolare e brani della tradizione classica, valorizzando le capacità espressive dei coristi e il percorso compiuto durante l’anno.

L’appuntamento è fissato per sabato 27 giugno, alle ore 18 e 30, con “Melodie su note di prima estate”, con la Band “Music&Song”.

E proprio sabato sarà anche l’ultima occasione per visitare la splendida mostra fotografica del socio Salvatore Marrari che in questi mesi ha impreziosito e riempito di suggestioni la sede “Zanotti Bianco” con i suoi scatti di mare e di terra, nature e paesaggi straordinari del nostro inestimabile patrimonio naturale.

Appare chiaro che uno degli aspetti più significativi dell’Accademia del Tempo Libero continua ad essere proprio il ruolo attivo dei soci che sono i veri protagonisti della vita associativa, attraverso l’espressione delle proprie competenze, dei propri talenti e sensibilità. Teatro, musica, arte, letteratura e approfondimenti culturali trovano infatti spazio grazie al contributo diretto di chi vive quotidianamente l’associazione, trasformandola in un vero e proprio laboratorio di idee e relazioni.

Nel corso dei mesi si sono susseguiti incontri, conferenze, spettacoli, momenti musicali, rappresentazioni teatrali, mostre, viaggi e visite guidate, che hanno coinvolto attivamente i partecipanti e favorito la condivisione di bellissime esperienze.

Tra le iniziative che hanno caratterizzato l’anno sociale appena trascorso, particolare successo hanno riscosso i “Giovedì Assieme”, una novità di questa stagione. Un appuntamento pensato per favorire l’incontro, il confronto e la partecipazione, attraverso presentazioni di libri, momenti musicali, dialoghi culturali e occasioni di riflessione su temi di interesse collettivo. Un format che ha saputo conquistare il gradimento dei soci.

“Ventisei anni di attività – ha affermato il Presidente Giovannini – rappresentano un patrimonio prezioso per la città di Reggio Calabria, e l’Accademia del Tempo Libero ODV continua a svolgere una funzione sociale fondamentale, contribuendo ad arricchire il tessuto culturale cittadino e a creare spazi di partecipazione e inclusione. Aspetto, quest’ultimo di particolare rilevanza in quanto le attività dell’Accademia sono pensate proprio quale mezzo di espressione e valorizzazione delle attitudini di ognuno, indipendentemente dal risultato finale. Dopo un anno così intenso è il momento di riposare un po’, per poi riprendere le attività con rinnovata energia e con l’entusiasmo che, in oltre un quarto di secolo, non ci è mai mancato per intraprendere nuovi progetti e iniziative e proseguire questo straordinario percorso”.