Academy Siderno, Alessandro Panetta nuovo responsabile area marketing

“La scuola calcio Academy Siderno è lieta di annunciare l’ingresso in società di Alessandro Panetta, che assumerà il ruolo di responsabile dell’area marketing e farà da collante tra le famiglie e la dirigenza. Panetta vanta una consolidata esperienza dirigenziale, avendo già ricoperto in passato i ruoli di presidente e dirigente del Siderno Calcio. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che il suo contributo umano e professionale favorirà la crescita dei nostri ragazzi e dell’intero ambiente societario“. È quanto si legge in una nota dell’ASD Academy Siderno.