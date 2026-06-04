A Villa San Giovanni la presentazione del 4° Memorial Paolo Marino

Si terrà il 4 aprile 2026, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Comune di Villa San Giovanni, la presentazione ufficiale del 4° Memorial Paolo Marino, evento che si disputerà il prossimo 6 giugno 2026 proprio a Villa San Giovanni. L’appuntamento rappresenta il momento di avvicinamento alla quarta edizione del memorial, una manifestazione che porta nel nome il ricordo di Paolo Marino e che si prepara a tornare al centro dell’attenzione cittadina con una nuova edizione.

La data della manifestazione: il 6 giugno 2026

La notizia centrale per il territorio è la conferma della data in cui si svolgerà il 4° Memorial Paolo Marino: l’evento è in programma per il 6 giugno 2026 a Villa San Giovanni. La presentazione pubblica del 4 aprile servirà dunque a introdurre ufficialmente il memorial e ad accompagnare il percorso verso la giornata della manifestazione. Il luogo scelto per l’incontro, la Sala Consiliare del Comune di Villa San Giovanni, conferma il rilievo istituzionale dell’appuntamento e il legame con la comunità cittadina.