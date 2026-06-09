A Reggio Calabria una serata dedicata a Pablo Neruda con #RegalaunaPoesia Stories

Nuovo appuntamento a Reggio Calabria con #RegalaunaPoesia Stories, il format ideato da Roberto Modafferi che intreccia narrazione, lettura scenica e musica per raccontare le grandi voci della letteratura. La serata si terrà giovedì 11 giugno, alle ore 19:45, presso Denavino Tasting Corner, in Corso Garibaldi 39, e sarà dedicata a Pablo Neruda, tra i poeti più amati e letti del Novecento, Premio Nobel per la Letteratura, voce dell’amore e dell’impegno civile, cantore della natura e delle passioni umane. “NERUDA. El Compañero” non sarà una conferenza né una semplice lettura poetica, ma una performance narrativa pensata per condurre il pubblico dentro la vita del poeta cileno.

Il percorso attraverserà le sue poesie più celebri, le battaglie politiche, gli amori che hanno segnato la sua esistenza, l’amicizia con Federico García Lorca, l’esilio, il Nobel e il legame profondo con il popolo latinoamericano. Roberto Modafferi darà voce ai testi e ai racconti che hanno costruito il mito di Neruda. Ad accompagnarlo sarà il DJ Giuseppe Falcone, autore di una selezione musicale ispirata alle atmosfere del Sud America e alle stagioni umane e politiche del poeta.

Ad accompagnare l’evento ci sarà un aperitivo tematico ispirato all’autore e alla cultura cilena, in un incontro che vuole essere insieme spettacolo, viaggio letterario e momento di condivisione. L’appuntamento rappresenta un’occasione per riscoprire una figura complessa e affascinante, capace di trasformare la poesia in una forma di resistenza, amore e speranza. Info e prenotazioni: 340 6198470, 350 1502750.