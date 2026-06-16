A Reggio Calabria torna lo Scecco Fest: musica e condivisione a Pellaro | INFO

Musica dal vivo, convivialità e partecipazione popolare nella cornice del Parco diffuso della Conoscenza e del Benessere, in località Pantano di San Filippo, a Pellaro. Domenica 21 giugno 2026, a partire dalle ore 18:00, torna lo “Scecco Fest”, giunto alla sua seconda attesissima edizione. L’evento, nato dalla collaborazione tra La Strada e ACE Medicina Solidale, si inserisce nel cartellone ufficiale della Festa della Musica 2026 e propone una serata pensata come occasione di incontro, ascolto e condivisione aperta alla cittadinanza. L’apertura della manifestazione è prevista per le ore 18:00 con l’inaugurazione del Ristoro Popolare, un momento conviviale per abitare insieme lo spazio del Parco. A seguire, dalle ore 19:30, prenderà il via il programma dei concerti dal vivo, con una line-up di grande intensità artistica e musicale.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Solitudini, il nuovo progetto musicale di Chiara Rinciari, voce, elettronica e chitarra acustica, accompagnata da Rocco Scarcella alla chitarra elettrica. “Solitudini: Un’esperienza sonora e poetica che attraversa la condizione umana. Nasce il nuovo progetto musicale di Chiara Rinciari (voce, elettronica, chitarra acustica), accompagnata da Rocco Scarcella alla chitarra elettrica. Il concerto si configura come un’esperienza in tre atti che indaga la solitudine non come assenza, ma come spazio fertile, necessario, da abitare consapevolmente. Solitudini restituisce una visione non convenzionale di questa dimensione: luogo di emancipazione e ascolto di sé”.

Spazio anche a Fulvio Cama, Musicantore, con un percorso musicale che unisce tradizione meridionale e linguaggi contemporanei. “Fulvio Cama (Musicantore): La tradizione del Sud incontra la contemporaneità, Fulvio Cama ci porta alla riscoperta delle nostre radici, fra storie antiche e ritmi che fanno battere il cuore”. Il programma proseguirà con Trialogo Mediterraneo, progetto che intreccia suoni, storie e tradizioni tra Calabria, Grecia e Palestina. “Trialogo Mediterraneo: Un incontro vivo di suoni e storie che attraversano Calabria, Grecia e Palestina, mescolando tradizioni orali e nuove visioni. L’intreccio sonoro fatto dalla voce e le percussioni di Rossana Camera, l’oud di Ahmed Hammash, il Ney di Anna Tsigkouli costruiscono un dialogo che vibra di radici e migrazioni. Un viaggio musicale che trasforma il Mediterraneo in un’unica, pulsante narrazione condivisa”.

A conclusione della serata è prevista la “Festa a Ballu!”, un momento di danza e condivisione popolare pensato per coinvolgere il pubblico e chiudere l’appuntamento nel segno della partecipazione. Il movimento La Strada e ACE Medicina Solidale invitano calorosamente la cittadinanza a partecipare numerosi a questa giornata di festa, musica e condivisione. Ingresso libero e gratuito.